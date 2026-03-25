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La Kalle  / Noticias  / Caen presuntos responsables de la muerte del profesor Neill Cubides; cuatro capturados

Caen presuntos responsables de la muerte del profesor Neill Cubides; cuatro capturados

Tras dos meses de investigación, las autoridades capturaron a cuatro personas implicadas en el asesinato del docente del Externado.

Fiscalía captura a cuatro personas en el caso de Neill Cubides
Caen los presuntos responsables de la muerte del profesor Neill Cubides; cuatro capturados
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

La Fiscalía General de la Nación, en un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Sijín, logró la captura de cuatro hombres señalados como los presuntos responsables del secuestro y quitarle la vida a Neill Cubides Ariza, después de realizarle un paseo millonario en enero de este año.

Cabe recordar que el calvario del profesor, de 54 años, comenzó la noche del pasado 15 de enero de 2026, cuando este fue visto por última vez a las 10:06 p.m. tras abordar un taxi frente a un centro médico en el sector del Antiguo Country, localidad de Chapinero. Al punto que las investigaciones mencionan que el docente fue interceptado por una red criminal dedicada al paseo millonario.

Puedes leer: Medicina Legal revela fríos hallazgos del caso del profesor del Externado; señales de agonía

De igual forma se conoció que los delincuentes manipularon productos financieros para realizar múltiples transacciones y retiros bancarios que sumaron varios millones de pesos de los ahorros de Neill Cubides. Sin embargo, medicina legal afirmó que después este sufrió heridas con arma blanca.

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Posteriormente, el cuerpo del docente fue encontrado el 19 de enero, cuatro días después de su desaparición, en la vereda Los Soches, una zona rural de la localidad de Usme. Los victimarios intentaron desaparecer la evidencia incinerando el cadáver, sin embargo, esto último fue lo que alertó a la comunidad.

Profesor Neill Cubides: informe de Medicina Legal
Profesor Neill Cubides: informe de Medicina Legal
/Foto: redes sociales

¿Cuáles fueron las capturas que se hicieron en el caso de Neill Cubides?

Este miércoles 25 de marzo mediante diligencias de allanamiento y registro simultáneas en las localidades de Bosa y San Cristóbal se dio la captura a cuatro personas que serán presentados ante un juez de control de garantías para legalizar los operativos.

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Puedes leer: Estos fueron los últimos pasos de Neill Cubides en Bogotá; transacciones bancarias

La Fiscalía les imputará cargos por delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Debido a la gravedad de los hechos, el ente acusador solicitará que los capturados sean enviados a prisión, advirtiendo que representan un peligro inminente para la sociedad.

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Mientras tanto, Denis Alfaro Flores, esposa de Neill Cubides, expresó que espera que el proceso de muerte de su pareja no quede impune y que se garantice la paz para los ciudadanos. Por su parte, la Universidad Externado y la familia esperan que estas capturas permitan desmantelar por completo la estructura criminal.

Mira también: Medicina Legal revela fríos hallazgos del caso del profesor del Externado; señales de agonía

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