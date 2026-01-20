Aparece último video de profesor del externado antes de ser encontrado sin vida

Un video captado por cámaras de seguridad en Bogotá se convirtió en una pieza relevante para las autoridades que investigan la desaparición y muerte del profesor Neill Felipe Cubides. Las imágenes, difundidas por medios nacionales, fueron registradas alrededor de las 10:06 p. m. del 15 de enero en una zona transitada de la ciudad.

En el material audiovisual se observa a un hombre con ropa similar a la que vestía Cubides esa noche, chaqueta y pantalón oscuros, de pie junto a una pequeña caseta o punto de espera.

Aunque el video no permite identificar su rostro con absoluta claridad, las autoridades y familiares consideran que podría tratarse de él, y se analiza como una de las últimas evidencias visuales antes de que se perdiera su rastro.



Durante varios segundos, el hombre permanece en el lugar hasta que un vehículo particular se detiene cerca, lo que despertó el interés de investigadores que ahora tratan de establecer si hubo contacto entre el conductor y la víctima.

El carro permanece detenido por varios instantes y luego se retira, aunque en el video no se observa con claridad si el hombre subió al vehículo o abordó otro medio de transporte.

¿Quién era Neill Felipe Cubides y qué pasó esa noche?

Neill Felipe Cubides, de 54 años, era profesor universitario de Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia y también trabajaba como funcionario de la Procuraduría General de la Nación.

El 15 de enero, Cubides había acompañado a su hijo de 10 años y a su esposa a una cita médica en la Clínica del Country, en el norte de Bogotá. Allí la familia estuvo durante parte de la tarde y noche debido a una emergencia pediátrica del menor. Luego de que solo uno de los acompañantes pudiera permanecer con el niño, el profesor salió por su cuenta para regresar a casa.

Según los registros y testimonios, pasó por la salida de urgencias, cruzó la carrera 15 y habría buscado un medio de transporte para irse, aunque ese momento exacto no se aprecia con claridad en el video.

#Colombia | Este es uno de los últimos videos en los que se vio con vida a Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado desaparecido desde el jueves en el norte de Bogotá, cuyo cuerpo fue hallado hoy.



Así fue el hallazgo del cuerpo del profesor del Externado en el sur de Bogotá

Tras perderse el rastro de Cubides, su esposa Denis Alfaro alertó a las autoridades y presentó la denuncia por desaparición. La familia, amigos y la comunidad académica del Externado emprendieron una ardua búsqueda durante días, esperando noticias.

El 19 de enero, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en una zona rural de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El hallazgo fue confirmado oficialmente y, tras los procedimientos forenses, se estableció que se trataba del profesor Cubides.

Los restos se encontraban en un estado que impedía la identificación visual directa, por lo que se requirió la intervención de expertos de Medicina Legal y la colaboración de familiares para confirmar la identidad.

El caso ha tomado giros que han llamado la atención de las autoridades y la opinión pública. Junto al video, movimientos inusuales en las cuentas bancarias del profesor, realizados horas después de su desaparición, son elementos analizados por investigadores, lo que alimenta diversas hipótesis entre las que se incluye la posibilidad de un “paseo millonario”, una modalidad delictiva en la que personas son atraídas para ser víctimas de robos con violencia.

Las autoridades recolectan pruebas adicionales trabajan para establecer si hubo participación de terceros, cómo se movió el profesor tras salir de la clínica y cuál fue el destino final tras abordar algún medio de transporte. Hasta el momento, no se han divulgado conclusiones definitivas sobre los responsables, y el proceso de investigación continúa abierto.

La desaparición y muerte de Cubides generó respuesta de parte de la Universidad Externado de Colombia, que expresó su pesar por la pérdida de uno de sus docentes y manifestó su solidaridad con la familia. El caso también ha generado llamados públicos por parte de las autoridades a acelerar la investigación y esclarecer los hechos.

La comunidad académica, estudiantes y colegas han compartido mensajes de conmoción y exigencia de respuestas claras por parte de las instituciones responsables.

