Niña de dos años pierde la vida en centro del ICBF en Bogotá; hay preguntas

Una niña de dos años, identificada como Mía Isabel Sánchez, falleció este lunes 19 de enero en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ubicado en el sur de Bogotá, luego de presentar un episodio de broncoaspiración mientras ingería alimentos, según información preliminar conocida por las autoridades y medios locales.

El hecho se presentó en el hogar infantil Bambi, situado en el barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, lugar en el que la menor permanecía desde hace aproximadamente seis meses.

Los primeros reportes indican que la niña estaba compartiendo su refrigerio cuando ocurrió la situación que derivó en la broncoaspiración, un proceso en el que parte de los alimentos ingresan accidentalmente a las vías respiratorias.



Tras el incidente, Mía Isabel fue trasladada a un centro médico cercano, el Hospital de Chircales, pero llegó sin signos vitales, según relataron familiares y fuentes cercanas al caso.

Ante lo sucedido, padres de familia que llevan a sus hijos al mismo hogar solicitaron explicaciones sobre lo ocurrido y manifestaron su inquietud por posibles fallas en la atención de los menores.

En horas de la noche, varios acudientes se reunieron en las inmediaciones del hogar infantil para expresar sus preocupaciones y exigir claridad. Algunos padres manifestaron su intención de retirar a sus hijos del centro mientras se avanza en las investigaciones oficiales para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de la niña.

El señor Cristian Sánchez, padre de la menor, comentó a medios de comunicación que la versión inicial que le dio la institución no coincidía con lo que posteriormente le explicaron. Según él, la menor no fue atendida de manera adecuada cuando se presentó el episodio, lo que afectó las posibilidades de una respuesta más oportuna.

Desde diferentes sectores, los padres de familia también señalaron su preocupación por la supervisión y el cuidado que reciben los niños en el hogar infantil, indicando que existen posibles irregularidades en el manejo de situaciones cotidianas, como la asistencia al momento de las comidas o el cuidado general de los menores.

Por su parte, el ICBF informó que se están adelantando las acciones pertinentes desde el momento en que se conocieron los hechos, con el fin de colaborar con las autoridades competentes en la investigación oficial.

La entidad anunció que en los próximos días ofrecerá un pronunciamiento formal para explicar lo sucedido y detallar las medidas que se adoptarán en relación con este caso.

Hasta el momento, el caso continúa bajo revisión y las familias esperan que los resultados de los procesos aporten claridad y tranquilidad, tanto para ellos como para la comunidad en general.

