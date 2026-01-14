Niño de 8 años pierde la vida tras caer en piscina que inauguraban durante celebración

Un niño de 8 años identificado como Santiago Murillo Sánchez falleció luego de caer en una piscina que estaba siendo inaugurada en el barrio La Floresta, del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, confirmó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

El incidente se presentó durante un fin de semana festivo en el que varias familias se encontraban en el sector disfrutando del ambiente y la nueva infraestructura comunitaria. Según las autoridades locales, el menor fue rescatado del agua por personas que estaban cerca y trasladado de inmediato al Hospital Nuestra Señora de El Carmen, donde ingresó sin signos vitales a pesar de los esfuerzos del personal médico.

Las autoridades departamentales aclararon que aún se encuentra en curso una investigación para determinar si la piscina, recién instalada, cumplía con todos los requisitos de seguridad establecidos por la ley. Carlos Mario Zuluaga, director encargado del Dagran, manifestó que el caso será objeto de revisión para establecer las causas y responsabilidades.



Hasta el momento no se ha establecido si el menor estaba bajo la supervisión directa de un adulto responsable al momento del incidente, lo que también forma parte de las diligencias que adelantan las entidades correspondientes.

Vecinos del barrio La Floresta expresaron su consternación por lo ocurrido, resaltando que el fin de semana normalmente era una ocasión de celebración por la apertura de la nueva piscina.

El hecho, lamentado por los residentes, generó llamados a reforzar medidas de seguridad en espacios recreativos, especialmente cuando involucran a niños y actividades acuáticas.

En los últimos meses, la región también ha visto otras muertes de menores relacionadas con actividades en el agua, generando alarmas entre autoridades y líderes comunitarios para impulsar campañas de prevención y educación sobre el uso seguro de piscinas y cuerpos de agua en temporada de alta afluencia.

Expertos en seguridad infantil señalan que los accidentes en piscinas pueden ocurrir rápidamente y en cuestión de segundos, lo que hace crucial la vigilancia constante de un adulto y la implementación de barreras físicas y dispositivos de seguridad alrededor de estos espacios.

Aunque aún no se confirma si este caso responde a fallas en la infraestructura o a falta de supervisión, la investigación buscará esclarecer estos puntos.

Mientras tanto, familiares, amigos y quienes conocieron al menor expresan su tristeza y solidaridad con la familia, y esperan que las investigaciones arrojen claridad sobre las circunstancias que rodearon este hecho.

