Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez: “Hubo un intento”

Siguen conociéndose nuevos detalles sobre el accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez y a otras cinco personas este sábado 10 de enero, luego de que la avioneta se precipitara a tierra tras despegar desde Paipa, Boyacá. Ante la magnitud de lo ocurrido, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del siniestro.

Por lo cual, la Aeronáutica Civil comenzó a indagar toda la información disponible para esclarecer lo que ocurrió con exactitud. Sin embargo, solo se han podido esclarecer varias hipótesis sobre lo ocurrido, donde se menciona que la avioneta logró despegar por un tiempo antes del accidente.

Recordemos que ese sábado, Weisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez, quien viajaba en la avioneta Piper PA31 de matrícula N325FA con ellos subió una historia en sus redes sociales, en donde se puede observar un código en el panel ‘BAT PRB’, donde según expertos esto indicaría un problema en el aire de la aeronave.



Muchos consideraron que esto pudo ser el primer problema de la avioneta, provocando el accidente, debido a este error que salió en el tablero de control.

Ante esto, se conocieron nuevos detalles del siniestro y lo que pasó segundos antes de la explosión que acabó con la vida de los ocupantes. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, habló sobre el caso y desmintió el rumor sobre que la aeronave no logró despegar.

¿Qué más detalles se conocieron del accidente de Yeison Jiménez?

Durante una atención a medios, la ministra de Transporte explicó que la aeronave logró hacer el despegue, pero por un corto tiempo. “La aeronave sí alcanzó a hacer el despegue, aunque digamos sin lograr hacer una elevación adecuada, pero alcanzó a mantener el vuelo algunos minutos”, comentó.

Posteriormente, esta explicó según información que ella maneja es que el piloto intentó hacer una maniobra de emergencia, para intentar evitar una tragedia. Sin embargo, terminaron cayendo provocando la muerte de todos los ocupantes.

“Al parecer, hubo un intento de giro que es interpretado hasta ahora como intento por devolverse a la pista”, señaló. De igual forma, explicó que la colisión de la avioneta se presentó a cerca de 2.1 kilómetros de la pista desde la que arrancó. Por ahora, todo está siendo investigado y se espera que, en los próximos días, se confirme el motivo del siniestro.

