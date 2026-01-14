Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
HOMENAJE EN VIVO A YEISON JIMÉNEZ
CARTAS DE YEISON JIMÉNEZ
EL DÓLAR CAE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez: “Hubo un intento”

Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez: “Hubo un intento”

Las autoridades nacionales entregaron nuevos detalles sobre el accidente del artista y revelaron una nueva hipótesis sobre lo ocurrido.

MinTransporte revela nueva hipótesis de lo ocurrido con Yeison Jiménez
Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez: “Hubo un intento”, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Siguen conociéndose nuevos detalles sobre el accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez y a otras cinco personas este sábado 10 de enero, luego de que la avioneta se precipitara a tierra tras despegar desde Paipa, Boyacá. Ante la magnitud de lo ocurrido, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del siniestro.

Por lo cual, la Aeronáutica Civil comenzó a indagar toda la información disponible para esclarecer lo que ocurrió con exactitud. Sin embargo, solo se han podido esclarecer varias hipótesis sobre lo ocurrido, donde se menciona que la avioneta logró despegar por un tiempo antes del accidente.

Puedes leer: Investigan detalles del accidente de Yeison Jiménez; acción del piloto bajo la lupa

Recordemos que ese sábado, Weisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez, quien viajaba en la avioneta Piper PA31 de matrícula N325FA con ellos subió una historia en sus redes sociales, en donde se puede observar un código en el panel ‘BAT PRB’, donde según expertos esto indicaría un problema en el aire de la aeronave.

Te puede interesar

  1. Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación
    VIDEO: Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    VIDEO: Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación

  2. Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"
    Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Pipe Bueno
    Farándula

    Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

Muchos consideraron que esto pudo ser el primer problema de la avioneta, provocando el accidente, debido a este error que salió en el tablero de control.

Ante esto, se conocieron nuevos detalles del siniestro y lo que pasó segundos antes de la explosión que acabó con la vida de los ocupantes. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, habló sobre el caso y desmintió el rumor sobre que la aeronave no logró despegar.

Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez: “Hubo un intento”
Ministra de Transporte explicando hipótesis del accidente de Yeison Jiménez
Foto: pantallazo tomado de redes sociales

Publicidad

¿Qué más detalles se conocieron del accidente de Yeison Jiménez?

Durante una atención a medios, la ministra de Transporte explicó que la aeronave logró hacer el despegue, pero por un corto tiempo. “La aeronave sí alcanzó a hacer el despegue, aunque digamos sin lograr hacer una elevación adecuada, pero alcanzó a mantener el vuelo algunos minutos”, comentó.

Puedes leer: Revelan que Yeison Jiménez y Maluma tenían una canción en planes; quedó pendiente

Publicidad

Posteriormente, esta explicó según información que ella maneja es que el piloto intentó hacer una maniobra de emergencia, para intentar evitar una tragedia. Sin embargo, terminaron cayendo provocando la muerte de todos los ocupantes.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras
    Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras; de su puño y letra

  2. Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"
    Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Pipe Bueno
    Farándula

    Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

 “Al parecer, hubo un intento de giro que es interpretado hasta ahora como intento por devolverse a la pista”, señaló. De igual forma, explicó que la colisión de la avioneta se presentó a cerca de 2.1 kilómetros de la pista desde la que arrancó. Por ahora, todo está siendo investigado y se espera que, en los próximos días, se confirme el motivo del siniestro.

Mira también: ¿Señal de Yeison Jiménez? Mariposa aparece en pleno homenaje

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Ministerio de Transporte

Accidentes aéreos

Muertes en accidentes