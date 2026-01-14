Revelan que Yeison Jiménez y Maluma tenían una canción en planes; quedó pendiente

La cabina de El Klub de La Kalle se llenó de nostalgia cuando el locutor Jhon Carrero reveló una información que había mantenido en reserva durante varios meses. Según contó al aire, Yeison Jiménez estaba trabajando en un proyecto musical que generaba expectativa dentro de la industria, se trataba de una posible colaboración con Maluma.

Carrero explicó que el acercamiento entre ambos artistas estaba muy avanzado y que incluso ya existían grabaciones y maquetas que se encontraban en proceso de edición. La idea era retomar el trabajo del tema poco antes de su presentación en Marinilla, aprovechando que el artista estaría cerca de Medellín.

Esta canción hacía parte de lo que sería uno de los años más importantes de su carrera. Inluso, para marzo, Yeison tenía planeado presentarse en un estadio, lo que lo convertiría en el primer artista de música popular en llenar solo un escenario de esa magnitud.



Durante el programa, locutores y oyentes hablaron sobre lo grande que fue la pérdida para la cultura colombiana. Muchos coincidieron en que su impacto es comparable al de grandes leyendas de la música.

En la cabina, se mencionó la dimensión de su legado y surgió una comparación recurrente entre los presentes, en la que Yeison Jiménez era visto como un símbolo de la música popular, así como Diomedes Díaz lo fue para el vallenato.

Por otro lado, para uno de los oyentes, la tristeza fue aún mayor por su corta edad, puesto que le cantante tenía apenas 34 años, lo que hizo que su muerte se sintiera injusta y completamente inesperada.

Otro testimonio expresó que la noticia se asemejaba a la de Kaleth Morales, por la edad, el futuro que tenían por delante y legado que podían dejar. Asimismo, un oyente mencinó que: “La muerte de Yeison Jiménez duele mucho por el impacto, porque era tal vez la muerte más inesperada qeu podría ocurrir ese sábado 10 de enero”.

Además, se comentó que parte del cariño del público nació de su historia de vida. Yeison comenzó trabajando en Corabastos, y desde allí logró que su música conectara con todo tipo de personas.

Mientras en lugares como Corabastos sus canciones sonaban a todo volumen en señal de homenaje, quedó la pregunta sobre qué pasará con la canción que grabaría junto a Maluma.

Para muchos colombianos, el vacío que dejó Yeison Jiménez es imposible de llenar. Hoy, la música popular queda en manos de artistas cercanos como Jhon Alex Castaño, mientras el país intenta aceptar que la voz del 'Aventurero' se apagó justo cuando estaba a punto de conquistar el mundo.

