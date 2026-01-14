Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
HOMENAJE EN VIVO A YEISON JIMÉNEZ
CARTAS DE YEISON JIMÉNEZ
EL DÓLAR CAE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ellos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Ellos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El evento será gratuito y estará organizado por su familia, con la participación de algunos de los artistas más representativos.

Ellos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Ellos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026, el escenario del Movistar Arena se convertirá en el epicentro del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, el artista que falleció a los 34 años de edad, tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Por lo cual, el evento es organizado por su familia y equipo de trabajo.

Tanto es así que la lista de artistas confirmados incluye a:

• Luis Alfonso

• Pipe Bueno

• Francy

• Jessi Uribe

• Jhonny Rivera

• Paola Jara

Publicidad

• Nelson Velásquez

• Ciro Quiñonez

Publicidad

• Alan Ramírez

• Luis Alberto Posada

Sin embargo, no se descarta que puedan llegar más invitados en este evento. La jornada comenzará con una misa privada para familiares y amigos cercanos a las 11:00 a. m., donde se proyectará un video con un tema compuesto recientemente en su honor, para después hacer con el homenaje publicó en el Movistar Arena.

Puedes leer: Lamentable noticia sobre prueba reina de lo ocurrido en avioneta de Yeison Jiménez

Posteriormente, se conoció que para este homenaje en el Movistar Arena se abrirán al público de forma totalmente gratuita, bajo las siguientes condiciones:

Te puede interesar

  1. Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
    Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Francy recuerda el primer encuentro con Yeison Jiménez: “Es un sueño conocerte”

  2. Hermana de Yeison Jiménez compartió foto del ataúd del artista
    Así es el ataúd de Yeison Jiménez en su velorio: un detalle característico sorprendió, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Así es el ataúd de Yeison Jiménez en su velorio: un detalle característico sorprendió

Publicidad

1. Horarios de acceso: Se han dispuesto dos franjas horarias para controlar el aforo. La primera de 12:00 m. a 4:00 p. m. y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

2. Restricciones: Solo podrán ingresar mayores de 16 años y con acompañante. Está prohibida la entrada de personas en estado de embriaguez, así como el ingreso de alimentos, bebidas o velas.

Publicidad

3. Seguridad: La organización enfatizó que no existe boletería física ni digital; cualquier intento de cobro es un engaño.

¿Quiénes perdieron la vida junto a Yeison Jiménez?

El fatal accidente ocurrido en Paipa no solo cobró la vida de Yeison Jiménez, sino también la de cinco acompañantes, incluyendo al piloto Hernando Torres y a los integrantes de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Puedes leer: Revelan conmovedor detalle sobre esposa de piloto de Yeison Jiménez

Al respecto, la Aerocivil mantiene esta evidencia bajo confidencialidad y reserva, integrándola en la línea de investigación sobre el "factor humano", que evalúa la disciplina en vuelo, el entrenamiento y la experiencia de la tripulación.

Te puede interesar

  1. La dolorosa llamada de hijita de Yeison Jiménez
    La dolorosa llamada de hijita de Yeison Jiménez
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez
    Farándula

    Dolorosa llamada de la hijita de Yeison Jiménez: “No me puedo quedar sin ti”

  2. Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
    Francy habla sobre el miedo que le tiene a las alturas tras la muerte de Yeison Jiménez
    Foto: AFP, redes sociales
    Farándula

    Francy confiesa su mayor miedo tras la muerte de Yeison Jiménez; ¿pavor a volar?

Ante esta situación, desde la madrugada de este miércoles, cientos de fanáticos se congregaron en las inmediaciones del recinto con flores y pancartas, demostrando que, a pesar de su temprana partida, para poder asistir a este homenaje.

Mira también: Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes en accidentes

Yeison Jiménez

Movistar Arena