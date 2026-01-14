Ellos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Este miércoles 14 de enero de 2026, el escenario del Movistar Arena se convertirá en el epicentro del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, el artista que falleció a los 34 años de edad, tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Por lo cual, el evento es organizado por su familia y equipo de trabajo.

Tanto es así que la lista de artistas confirmados incluye a:

• Luis Alfonso



• Pipe Bueno



• Francy

• Jessi Uribe

• Jhonny Rivera

• Paola Jara

• Nelson Velásquez

• Ciro Quiñonez

• Alan Ramírez

• Luis Alberto Posada

Sin embargo, no se descarta que puedan llegar más invitados en este evento. La jornada comenzará con una misa privada para familiares y amigos cercanos a las 11:00 a. m., donde se proyectará un video con un tema compuesto recientemente en su honor, para después hacer con el homenaje publicó en el Movistar Arena.

Posteriormente, se conoció que para este homenaje en el Movistar Arena se abrirán al público de forma totalmente gratuita, bajo las siguientes condiciones:

1. Horarios de acceso: Se han dispuesto dos franjas horarias para controlar el aforo. La primera de 12:00 m. a 4:00 p. m. y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

2. Restricciones: Solo podrán ingresar mayores de 16 años y con acompañante. Está prohibida la entrada de personas en estado de embriaguez, así como el ingreso de alimentos, bebidas o velas.

3. Seguridad: La organización enfatizó que no existe boletería física ni digital; cualquier intento de cobro es un engaño.



¿Quiénes perdieron la vida junto a Yeison Jiménez?

El fatal accidente ocurrido en Paipa no solo cobró la vida de Yeison Jiménez, sino también la de cinco acompañantes, incluyendo al piloto Hernando Torres y a los integrantes de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Al respecto, la Aerocivil mantiene esta evidencia bajo confidencialidad y reserva, integrándola en la línea de investigación sobre el "factor humano", que evalúa la disciplina en vuelo, el entrenamiento y la experiencia de la tripulación.

Ante esta situación, desde la madrugada de este miércoles, cientos de fanáticos se congregaron en las inmediaciones del recinto con flores y pancartas, demostrando que, a pesar de su temprana partida, para poder asistir a este homenaje.

