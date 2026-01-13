Francy recuerda el primer encuentro con Yeison Jiménez: “Es un sueño conocerte”

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez impactó al mundo, especialmente al de la música popular. Francy, conocida como 'La Reina de la Cantina', recibió la información a través de una llamada de su mánager, Rafael Mejía, mientras se encontraba en Garzón, Huila. En la comunicación, le informó que el artista había perdido la vida tras un accidente aéreo.

En una entrevista en El Klub de La Kalle, la cantante contó que, tras conocer lo ocurrido, quedó visiblemente afectada y reflexionó sobre lo breve que puede ser la vida y la rapidez con la que Yeison Jiménez logró consolidar su carrera artística a tan corta edad.

¿Cómo se conocieron Francy y Yeison Jiménez?

Para comprender la magnitud de este duelo, resulta necesario retroceder al momento en que sus caminos se cruzaron por primera vez. Francy recordó con especial cariño que su primer contacto visual con el talento de Yeison ocurrió a través de la televisión, específicamente en el programa Sábados Felices.



Sin embargo, el encuentro personal sucedió tiempo después en Neira, Caldas, donde ella cumplía con una presentación.



En aquel entonces, Yeison Jiménez asistió al evento acompañado de su esposa. Francy rememoró aquel instante con precisión, destacando la humildad y el respeto que el joven artista mostró desde el inicio.

Según las palabras textuales de la cantante, él se acercó y le manifestó: "Te admiro, me encantas. Yo soy de Manzanares Caldas, allá suena muy bien tu música. Es un sueño muy grande para mí conocerte". Desde ese día, surgió un respeto mutuo que los llevó a compartir múltiples tarimas a lo largo de sus carreras.

Además, la relación profesional y personal de ambos artistas se fue fortaleciendo a partir de importantes proyectos compartidos. Ambos formaron parte de la gira de los 40 años del maestro Darío Gómez, organizada por Andrés Barco.

Durante ese periodo, Francy pudo ver de cerca el rápido crecimiento de Yeison en su carrera musical, quien buscaba oportunidades mientras ella y Paola Jara consolidaban su éxito con temas como 'Que sufra, que chupe y que llore'.

La unión entre ellos era tal que existían planes familiares muy cercanos. Francy reveló que estaban organizando todo para convertirse en compadres, pues ambos serían los padrinos de la hija de Andrés Barco. Además, en el ámbito musical, tenían un compromso compartido: "Este año íbamos a grabar una canción porque ya lo veníamos planeando hacía mucho tiempo".

No obstante, a pesar del dolor profundo, Francy, como otros artistas, tuvo que cumplir con sus compromisos profesionales en Acevedo, Huila, justo después de conocer la tragedia. "Ustedes me van a ayudar esta noche a cantar porque realmente me siento muy mal", le confesó a sus seguidores durante esa difícil presentación.

