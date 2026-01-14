Publicidad

VIDEO: Emotiva llegada de la hijita de Yeison Jiménez a su homenaje en el Movistar Arena

VIDEO: Emotiva llegada de la hijita de Yeison Jiménez a su homenaje en el Movistar Arena

En medio del dolor ensordecedor que embarga a Colombia, el Movistar Arena fue testigo de un momento que detuvo el tiempo: la llegada de la pequeña Thaliana Jiménez para despedir a su padre.

Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

El 14 de enero de enero de 2026, Bogotá se convirtió en el epicentro de un luto nacional. Las puertas del Movistar Arena se abrieron para recibir a una marea humana que buscaba dar el último adiós a Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el sábado 10 de enero en Boyacá.

Sin embargo, entre la multitud de fanáticos y los acordes de sus canciones más tristes, fue la presencia de su hija menor la que terminó por quebrar el corazón de los asistentes.

Un video captado por los fanáticos y difundido rápidamente en redes sociales inmortalizó el instante en que Thaliana Jiménez ingresó al recinto.

Vestida completamente de blanco y portando una camiseta con la fotografía de su padre estampada en la espalda, la pequeña caminaba con una serenidad asombrosa mientras sostenía un globo blanco.

Lo más impactante para los presentes no fue solo su vestimenta, sino su actitud: la niña no dudó en saludar con la mano a cada grupo de fanáticos que encontraba a su paso, devolviendo con ternura el cariño que el público le profesaba a su progenitor.

Este acto de sencillez y valentía infantil generó miles de reacciones inmediatas, convirtiéndose en el símbolo de la jornada.

La imagen de Thaliana recordó el lado más humano y familiar del artista, quien siempre manifestó que su prioridad absoluta eran sus tres hijos: María Camila, Thaliana y el pequeño Santiago, nacido apenas en junio de 2024.

La llegada de la familia al Movistar Arena estuvo marcada por una atmósfera de profunda tristeza, especialmente tras conocerse las desgarradoras imágenes de Sonia Restrepo, esposa del cantante, llegando al lugar del siniestro en la vereda Romita apenas horas después del impacto.

La pequeña Thaliana, con su globo blanco y su saludo amable, dejó claro en el Movistar Arena que, aunque la "carreta suene porque va vacía" —como decía el último mensaje de su padre—, el corazón de su familia y de sus seguidores permanece lleno de su legado.

La transmisión de este homenaje, es seguida por miles a través de los plataformas digitales de la emisora La Kalle y también en YouTube:

Mira también: Jhon Alex Castaño revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez

