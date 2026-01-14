Vidente revela cómo habrían sido los últimos segundos de Yeison Jiménez antes de fallecer

La vidente colombiana Ayda Valencia ofreció una versión sobre lo que, según ella, fueron los últimos instantes de Yeison Jiménez antes del impacto de la aeronave en la que viajaba.

En un video publicado en sus redes sociales, Valencia explicó que el día del accidente se encontraba a pocos minutos del lugar donde ocurrió y que, por esa cercanía, pudo “conectarse” con los ocupantes del avión desde una perspectiva espiritual.

Vidente habla de los últimos segundos de Yeison Jiménez antes de fallecer

Según sus declaraciones, lo que percibió indica que el impacto fue inmediato y que los pasajeros no experimentaron dolor físico consciente tras ese momento inicial.



“Pude automáticamente conectarme con ellos, enviarles mucha luz para apoyarlos a nivel energético. Puedo comentarles a través de esa canalización que… en el primer impacto ellos pierden la vida.



Luego, cuando ocurre el incendio, afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que no sufrieran lo que implica un incendio de esa magnitud”, afirmó Valencia en el video.

La vidente también aseguró que, en los segundos previos al impacto, Yeison Jiménez «se encomendó a Dios», pidiendo protección para él y su familia.

“Lo que le puedo percibir a Yeison en esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, que le pide que lo proteja y proteja a su familia, pero ellos se encuentran bien”, indicó Valencia.

Sueños premonitorios de Yeison Jiménez

En el mismo mensaje, la vidente se refirió a los llamados “sueños premonitorios”, un concepto basado en experiencias que, según ella, se repiten y pueden advertir situaciones futuras.

Valencia mencionó que el artista había hablado públicamente sobre sueños relacionados con un accidente aéreo y señaló este contexto para explicar su interpretación de los hechos.

Las declaraciones de Ayda Valencia, como figura pública vinculada al esoterismo y la parapsicología, han generado diversas reacciones entre seguidores del artista y usuarios de redes sociales. "Esperaba tanto este video... da un poco de alivio al alma" o "Gracias Ayda estaba esperando que tu hablaras".

Es importante señalar que las explicaciones ofrecidas por Valencia se basan en su visión espiritual y no sustituyen el trabajo formal de investigación de las causas técnicas y operativas del accidente por parte de entidades como la Aeronáutica Civil.

