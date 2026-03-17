NASA confirma cuándo será el eclipse solar más largo; 6 minutos de oscuridad total

El 2 de agosto de 2027 es la fecha que debes marcar en tu calendario con un marcador permanente, porque ese día el cielo literalmente se apagará durante un tiempo récord.

La NASA confirmó que seremos testigos del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un evento astronómico que dejará a oscuras varios puntos del planeta por un lapso superior a los 6 minutos.

Si bien la mayoría de estos fenómenos apenas nos regalan dos o tres minutos de penumbra, este gigante de la astronomía se tomará el doble de tiempo para asombrar a millones de personas.



La ciencia detrás de este "apagón" prolongado es fascinante y se debe a una alineación casi perfecta. En esa fecha, la Tierra se encontrará cerca del afelio, que es el punto de su órbita más alejado del Sol, lo que hará que el disco solar se perciba ligeramente más pequeño desde nuestra perspectiva.



Al mismo tiempo, la Luna estará cerca de su perigeo, su punto más cercano a nosotros; esto hará que el satélite luzca imponente y lo suficientemente grande como para tapar por completo al astro rey durante un tiempo inusualmente largo.

Además, un factor clave para esta duración es que la trayectoria de la sombra cruzará regiones cercanas al ecuador terrestre.

En estas latitudes, la rotación de nuestro planeta juega a favor de los observadores, permitiendo que la sombra de la Luna se desplace de forma más lenta sobre la superficie, extendiendo esos mágicos minutos de oscuridad total.

Publicidad

Es una combinación de factores astronómicos poco frecuente que no volverá a repetirse con características similares en más de 100 años.

Si te estás preguntando dónde hay que estar para vivir la experiencia completa, la sombra comenzará su viaje en el océano Atlántico y atravesará el sur de España, pasando por el norte de África y el Medio Oriente hasta llegar a algunas zonas de Asia.

Publicidad

Países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia estarán en la zona de privilegio.

Sin embargo, Egipto se perfila como el destino estrella; la duración del fenómeno será particularmente larga en esa región y ver el Sol desaparecer tras las pirámides le dará un toque místico y espectacular a la experiencia.

Para quienes se encuentren en México, la situación será distinta. A diferencia del gran eclipse de 1991, que sumió al país en la oscuridad por más de 7 minutos (el récord del siglo XX), en 2027 solo se podrá apreciar un eclipse parcial.

Esto significa que la Luna solo le dará una "mordida" al Sol, bajando un poco la intensidad de la luz ambiental pero sin llegar a convertir el día en noche. Los entusiastas mexicanos tendrán que esperar hasta marzo de 2052 para volver a vivir un eclipse solar total en su propio territorio.

En Sudamérica, la situación es similar, ya que regiones como Colombia quedarán fuera de la franja de totalidad, perdiéndose la oportunidad de ver el disco solar cubierto al 100%.

Aun así, la tecnología actual permitirá que todo el mundo siga el evento a través de telescopios y satélites, ya que para los científicos es una oportunidad de oro para estudiar la corona solar y el comportamiento del plasma, elementos que normalmente están ocultos por el intenso brillo del Sol.