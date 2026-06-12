Shakibecca responde a polémica de Shakira en show del Mundial, ¿confirmó el rumor?

La conversación en redes sociales se encendió después de la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de fútbol 2026, un espectáculo que reunió a varios artistas internacionales y que rápidamente se convirtió en tendencia global.

Entre los nombres que más llamaron la atención apareció el de Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, quien terminó en el centro de múltiples comentarios y teorías que la vinculaban directamente con el show de la artista colombiana.

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Todo comenzó cuando algunos usuarios empezaron a cuestionar detalles de la presentación de Shakira, señalando diferencias en su desempeño y generando especulaciones que rápidamente se expandieron en distintas redes sociales.

En medio de esas conversaciones, surgió la idea de que quien habría aparecido en el escenario no era la cantante barranquillera, sino su reconocida imitadora venezolana, lo que desató aún más la discusión digital.

Shakibecca, quien desde hace años ha construido una carrera interpretando y homenajeando a Shakira, ha ganado visibilidad gracias a su trabajo en coreografías, presentaciones y recreaciones de los shows de la artista.

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Shakibecca, imitadora de Shakira, lanza gira internacional Foto: Instagram de Shakibecca

La reacción de Shakibecca ante los señalamientos

Ante la ola de comentarios, la creadora de contenido decidió pronunciarse directamente para aclarar la situación.

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A través de sus historias en redes sociales, compartió un video en el que se le ve disfrutando del espectáculo junto a amigos, observando la presentación de Shakira desde la audiencia y no desde el escenario.

Con este contenido buscó despejar cualquier duda sobre su participación en el evento, mostrando que estuvo siguiendo la transmisión como espectadora. El video fue acompañado por un mensaje corto pero directo en el que respondió a los rumores que circulaban.

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“Dejen su vacilón que yo estaba viendo a Shakira con mis amigos”, escribió, dejando claro su desmentido frente a las versiones que la señalaban como reemplazo de la cantante colombiana.

La publicación se difundió rápidamente y generó nuevas reacciones entre usuarios, quienes continuaron comentando el tema desde diferentes puntos de vista.