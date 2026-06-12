Mujer embarazada murió tras ser atacada por un pitbull; su pareja fue condenada

Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, dictó sentencia este jueves 11 de junio, contra Christophe Ellul, de 51 años, hallándolo culpable de homicidio involuntario tras la muerte de su pareja, Elisa Pilarski, causada por el ataque de su perro pitbull en el año 2019.

El incidente ocurrió en noviembre de 2019, cuando Elisa Pilarski, de 29 años y con seis meses de embarazo, se encontraba paseando a Curtis, un american pitbull terrier de su pareja, en una zona boscosa a las afueras de la ciudad.

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Según informó las autoridades, Pilarski llegó a comunicarse telefónicamente con Ellul mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto a 50 kilómetros de distancia para pedirle auxilio antes de perder la vida.



Posteriormente, fue el propio Ellul quien halló el cadáver de su mujer. El cuerpo presentaba hasta un total de 50 mordeduras. Por lo cual, las autoridades iniciaron una investigación para determinar la autoría del ataque, dado que Ellul afirmó en un inicio que los responsables habían sido perros de caza que se encontraban en el área ese mismo día.

Perro pitbull con su familia Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Por qué el pitbull decidió atacar contra Elisa?

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Pese a los intentos de la defensa por desviar la responsabilidad hacia otros animales, las pruebas científicas resultaron determinantes. Los análisis de ADN confirmaron que las mordeduras que causaron la muerte de Pilarski correspondían exclusivamente a Curtis.

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Además, la justicia francesa tomó en cuenta factores agravantes sobre la procedencia y la crianza del animal. Se determinó que Ellul había importado al perro ilegalmente desde los Países Bajos, evadiendo la legislación francesa que prohíbe la entrada de esta raza al país por ser considerada peligrosa.

Tanto es así que las investigaciones concluyeron que el perro había sido adiestrado específicamente para morder, lo que incrementaba su letalidad.

El tribunal condenó a Christophe Ellul a cuatro años de prisión con suspensión de pena. No obstante, el punto más divisivo de la sentencia ha sido la orden de que el perro pitbull, actualmente tiene ocho años y medio y lleva más de seis años encerrado en una perrera, sea sacrificado.

Esta decisión generó una fuerte reacción por parte de organizaciones y activistas defensores de los animales. Las cuáles impulsaron campañas de recolección de firmas, logrando reunir más de 80.000 peticiones para indultar a Curtis y trasladarlo a un refugio especializado en lugar de proceder con la eutanasia.