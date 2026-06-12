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Alerta por leche contaminada: estos son los síntomas que no debes ignorar si la probaste

Las autoridades de salud en Idaho advierten sobre los peligros de ingerir productos lácteos sin pasteurizar tras confirmar decenas de contagios vinculados a granjas locales.

Alerta por leche contaminada: estos son los síntomas que no debes ignorar si la probaste
Alerta por leche contaminada: estos son los síntomas que no debes ignorar si la probaste
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Si eres de las personas que prefiere consumir alimentos en su estado más "natural" posible, debes prestar mucha atención a la reciente advertencia emitida por las autoridades sanitarias en Estados Unidos.

Actualmente, existe una alerta por leche contaminada en el estado de Idaho que ya ha dejado a más de 60 personas enfermas debido a la presencia de una bacteria peligrosa.

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El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho informó que este brote masivo está directamente relacionado con el consumo de leche cruda sin pasteurizar.

De los casos registrados hasta el momento, al menos 45 corresponden específicamente a campilobacteriosis, una infección provocada por la bacteria Campylobacter.

Según las investigaciones, la mayoría de los afectados reportaron haber consumido leche proveniente de dos granjas distintas, una situada en el norte y otra en el sur de Idaho.

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¿Qué es la bacteria Campylobacter y cuáles son sus síntomas?

La Campylobacter es una de las causas más comunes de infecciones gastrointestinales a nivel mundial y suele propagarse a través de agua sin tratamiento, carne de ave mal cocida o, como en este caso, leche y derivados lácteos que no han pasado por un proceso de pasteurización.

Si tú o alguien cercano han consumido estos productos, debes estar atento a las señales de alerta.

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Los especialistas indican que los síntomas suelen manifestarse entre dos y cinco días después de la exposición a la bacteria y pueden durar cerca de una semana. Entre los síntomas principales que podrías experimentar se encuentran:

  • Diarrea.
  • Dolor o cólicos abdominales.
  • Fiebre.
  • Náuseas y vómito.

Aunque es común que muchas personas logren recuperarse por sí solas, la situación puede complicarse seriamente.

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Los grupos que corren un mayor riesgo de sufrir cuadros graves son los niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En estos casos, la atención médica especializada es fundamental para evitar complicaciones mayores.

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¿Por qué es peligroso el consumo de leche cruda según los expertos?

Es probable que hayas escuchado que la leche cruda es mejor por ser "natural"; sin embargo, los organismos de salud advierten que los productos sin pasteurizar pueden albergar microorganismos capaces de provocar enfermedades graves.

Las autoridades sanitarias aclaran que incluso los animales que parecen estar completamente sanos pueden portar bacterias que contaminan la leche durante los procesos de extracción, almacenamiento o distribución.

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Por esta razón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) insisten en que la pasteurización es la medida más efectiva para reducir riesgos.

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Este proceso no es más que calentar la leche a una temperatura específica por un tiempo determinado para eliminar microorganismos dañinos.

Mucha gente cree erróneamente que este proceso quita los beneficios del alimento, pero la realidad es otra: la leche pasteurizada mantiene nutrientes vitales como las proteínas y el calcio.

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Además de eliminar la bacteria Campylobacter, este proceso térmico acaba con otros patógenos peligrosos como E. coli, Salmonella y Listeria.

Actualmente, las autoridades continúan trabajando con los productores de las granjas implicadas para identificar los puntos exactos de contaminación y evitar que el número de contagios siga en aumento.

Por tu seguridad, la recomendación oficial sigue siendo clara: evitar la ingesta de leche cruda para prevenir infecciones que pongan en riesgo tu bienestar.

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