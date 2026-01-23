Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
CANCIÓN DE YEISON JIMÉNEZ
EXPLOSIÓN BARRIO SANTA FE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Reconocida marca de leche infantil es prohibida en mercados por posible riesgo de toxina

Reconocida marca de leche infantil es prohibida en mercados por posible riesgo de toxina

Autoridades sanitarias de varios países aplican medidas preventivas sobre una leche infantil tras detectar un posible riesgo en el producto.

Nestlé activa protocolos tras restricciones a su leche infantil
Nestlé aplica retiros y restricciones de leche infantil en mercados internacionales
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

Un producto de leche de fórmula para bebés fabricado por Nestlé, una de las principales empresas de alimentación a nivel mundial, fue retirado y prohibido en 55 países tras la identificación de un posible riesgo sanitario relacionado con la presencia de una toxina en uno de sus ingredientes.

La multinacional informó que el aviso global se emitió luego de la detección de un problema de calidad en el aceite de ácido araquidónico (ARA) y mezclas de aceites utilizados en algunos productos de nutrición infantil, lo que llevó a advertir sobre la posible presencia de la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus.

Puedes ver: Una joven pensó que era dolor menstrual y terminó luchando contra un derrame cerebral

Retiran producto infantil de Nestlé en varios países

Las prohibiciones y retenciones del producto se han extendido por regiones del mundo, con alertas emitidas por agencias sanitarias de diversos países. Entre ellos se encuentran naciones en:

  • Europa: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal y varios más.
  • Américas: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay.
  • Asia y Oceanía: China, Australia, Filipinas, Taiwán, Vietnam.
  • África y Oriente Medio: Egipto, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, entre otros.

Te puede interesar:

  1. Turista en Australia fue mordido por pulpo de anillos azules y pasó 20 horas en coma
    Turista en Australia fue mordido por pulpo de anillos azules y pasó 20 horas en coma
    Foto: montaje La Kalle, ImageFX, Museo Natural de Australia
    Virales

    Turista en Australia fue mordido por pulpo de anillos azules y pasó 20 horas en coma

  2. Tormenta negra de 48 horas: las regiones donde se esperan lluvias fuertes y ráfagas
    Tormenta negra de 48 horas: las regiones donde se esperan lluvias fuertes y ráfagas
    /Foto: IA
    Virales

    Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa de origen solar; monitoreo nacional

Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para proteger la salud alimentaria, especialmente en productos dirigidos a poblaciones vulnerables como los bebés.

Los lotes bajo observación incluyen, entre otros, referencias de la fórmula NAN Optipro 1 con HMO y otros derivados según listados oficiales.

La presencia de la toxina cereulida está asociada con enfermedades transmitidas por alimentos, y los síntomas descritos por autoridades sanitarias incluyen vómitos persistentes, diarrea o letargo inusual, que pueden surgir entre 30 minutos y seis horas después de la exposición.

Publicidad

Nestlé, en sus comunicados, ha señalado que no existen casos confirmados de enfermedad relacionados con los lotes implicados hasta el momento, pero que sigue colaborando con proveedores y autoridades para investigar la causa raíz del problema.

Puedes leer: ¿Otra vez acertaron? Las predicciones de 'Los Simpson' para 2026 desatan teorías

Publicidad

Frente a estas alertas, agencias reguladoras de alimentos y salud de varios países han ordenado la retirada de los productos afectados de los canales comerciales para evitar consumo potencialmente riesgoso.

Las advertencias se acompañan de recomendaciones para no consumir ni utilizar productos identificados como afectados y verificar los lotes conforme a listados oficiales.

Además, se enfatiza que la toxina cereulida puede mantenerse incluso si el producto se calienta o hierve, por lo cual la única medida segura ante la presencia de productos implicados es su exclusión del consumo.

Lee también:

  1. Pillada robándose un huevo para hacerse una 'limpia'
    Pillada robándose un huevo para hacerse una 'limpia'
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Pillada en famoso supermercado mientras se hace una “limpia” con un huevo

  2. mujer baja de peso con ayuda de ia
    Mujer baja de peso con la ayuda de la IA
    Imagen realizada con IA
    Virales

    Mujer asegura que la inteligencia artificial la ayudó a bajar de peso con estos pasos

¿Qué deben tener en cuenta las familias ante la alerta por leche infantil?

Ante esta situación, expertos sugieren que padres y cuidadores:

  • Revisen los listados oficiales de productos y lotes afectados antes de adquirir o utilizar fórmulas infantiles.
  • Consulten con profesionales de la salud si el bebé presenta síntomas gastrointestinales tras el consumo de fórmula.
  • Consideren alternativas recomendadas por pediatras si se confirma que la fórmula que usan forma parte de los lotes implicados.

Según expertos en salud, estas medidas buscan reducir riesgos y garantizar el bienestar infantil mientras se mantienen los canales de distribución seguros y confiables.

La retirada de este producto se da en medio de una mayor vigilancia internacional sobre fórmulas infantiles y productos lácteos.

Publicidad

En el último mes, varias empresas del sector también hicieron movimientos preventivos relacionados con esta misma toxina u otros riesgos de contaminación alimentaria, por lo que expertos mencionan que son importantes los protocolos estrictos de seguridad alimentaria y trazabilidad.

Publicidad

Mira también: Adiós definitivo a famosa marca de ropa en Bogotá: "Todavía hay unos días para pasar"

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Intoxicación

Problemas de salud

Recomendaciones de salud