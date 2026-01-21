Turista en Australia fue mordido por pulpo de anillos azules y pasó 20 horas en coma

El incidente se presentó en Balmoral Beach, una playa conocida en Sídney, Australia, cuando un hombre de 43 años se encontraba caminando con el agua hasta la cintura y recogió lo que creyó era una concha común.

Al mirar su pulgar, el turista notó algo inusual, un pulpo amarillo con anillos azules luminosos estaba adherido a su mano. Ese pequeño pulpo correspondía a una especie altamente venenosa conocida como pulpo de anillos azules, famosa por su potente toxina.

Aunque al principio no sintió dolor ni una señal clara de mordedura, unos minutos después su pulgar se entumeció y pronto su cuerpo dejó de responder. La rápida progresión del veneno paralizó al hombre por completo, lo que obligó a su traslado urgente a un hospital.



Los médicos decidieron inducir un coma controlado de 20 horas para estabilizarlo mientras el veneno perdía efecto. A pesar de que logró salir del coma, sufrió episodios adicionales de parálisis y continuó con secuelas tras su alta médica, incluso llegando a desplomarse en un supermercado luego de regresar a casa.

¿Qué tan peligroso es el pulpo de anillos azules?

El pulpo de anillos azules es considerado una de las criaturas más venenosas del planeta, aunque es muy pequeño y puede pasar desapercibido. Su veneno contiene una potente neurotoxina que puede causar parálisis respiratoria e incluso la muerte si no se recibe atención médica a tiempo.

Especialistas señalan que estos animales no son agresivos por naturaleza, pero solo atacan si se sienten molestados o manipulados, y su mordida puede no causar dolor inmediato, lo que hace difícil identificar el riesgo antes de que se presenten los síntomas.

Recomendaciones para visitar playas con fauna marina

Aunque encuentros de este tipo son raros, expertos en fauna marina recomiendan:



Evitar manipular conchas , rocas o criaturas marinas que no se conozcan.

, rocas o criaturas marinas que no se conozcan. Informarse sobre la fauna local peligrosa antes de entrar al agua.

peligrosa antes de entrar al agua. Buscar atención médica inmediata si se sospecha una mordedura o contacto con animales venenosos.

Además del impacto del caso, especialistas en fauna marina explican que el pulpo de anillos azules suele pasar desapercibido por su tamaño y porque permanece oculto entre rocas y charcos poco profundos.

Sus colores brillantes no aparecen todo el tiempo, solo cuando se siente amenazado, lo que hace que muchas personas no identifiquen el peligro a simple vista. Por esta razón, insisten en que no se debe tocar ningún animal marino, incluso si parece inofensivo o está fuera del agua.

Autoridades y expertos también recomiendan que, en caso de una mordida o contacto sospechoso en el mar, se busque atención médica inmediata, aunque no haya dolor evidente.

En muchos envenenamientos marinos, los síntomas pueden tardar minutos en aparecer, pero avanzar con rapidez. La reacción oportuna y el acceso a servicios médicos especializados resultan claves para evitar desenlaces fatales en este tipo de emergencias.

