VIDEO: Captan extraño suceso en la vereda donde perdió la vida Yeison Jiménez

Después de más de 10 días del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, se conoció en las últimas horas un posible destello de luz que descendió del cielo y se posó directamente sobre el punto exacto donde impactó la aeronave. Este suceso, fue captado en video por los habitantes de la vereda Romita, en Boyacá.

La comunidad local se encontraba realizando una misa en honor a los difuntos en la zona del impacto. Sin embargo, durante la ceremonia, un habitante grabó un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando un fenómeno inesperado en el lugar donde perdió el cantante de música popular.

Por medio de un video de TikTok un usuario evidenció un destello de luz, el cual salió entre las nubes y alumbró directamente la zona donde cayó la avioneta, mientras habitantes del lugar realizaban una misa en honor a los difuntos. Donde los usuarios mencionan que apuntó al lugar donde cayó la aeronave.



“En video quedó registrado un destello de luz desprendiéndose del cielo, apuntando exactamente al lugar donde cayó la avioneta en la que infortunadamente perdieron la vida Yeison Jiménez y su grupo de trabajo”, se narra en la publicación del usuario @josebarreraalvarez.

Una vez se reveló el video, miles de usuarios se manifestaron en redes sociales. La mayoría compartió otras piezas audiovisuales del momento, mientras que otros destacaron la labor de quienes oraron por el alma de las personas que perdieron la vida en el accidente.



Último homenaje a Yeison Jiménez

Este lunes 19 de enero, el municipio de Manzanares, Caldas, realizó un homenaje a Yeison Jiménez. Una jornada que estuvo marcada por las cenizas del máximo exponente de la música popular regresaron a su tierra natal en una jornada.

Tanto es así que los habitantes izaron banderas y adornaron varios puntos de la ciudad con globos blancos, verdes y amarillos, además de carteles con el rostro del artista, jornada que arrancó a las 10 a.m. con una caravana multitudinaria encabezada por el Cuerpo de Bomberos y la banda municipal.

Posteriormente, se llevó a cabo una misa en su honor, luego un cabalgata, y finalmente se confirmó la construcción de un monumento en honor a Yeison Jiménez, reconociendo su labor como embajador cultural y su constante apoyo a sus raíces. "Se despide el artista, nace la leyenda", fue una de las consignas que acompañó el evento en las pantallas principales.

