El pasado lunes 19 de enero, el municipio de Manzanares, Caldas, rindió un nuevo homenaje a su hijo ilustre, Yeison Jiménez. Tras su trágico fallecimiento el 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. Una jornada que estuvo marcada por las cenizas del máximo exponente de la música popular regresaron a su tierra natal en una jornada.

Desde tempranas horas, la localidad se vistió de luto y respeto; los habitantes izaron banderas y adornaron varios puntos de la ciudad con globos blancos, verdes y amarillos, además de carteles con el rostro del artista. Se conoció que la jornada arrancó a las 10 a.m. con una caravana multitudinaria encabezada por el Cuerpo de Bomberos y la banda municipal.

Uno de los momentos más importantes fue cuando llegó Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez y a petición de ella, el homenaje se abrió con los acordes de "Así soy yo", canción que resonó en todos los rincones del municipio como un símbolo de su identidad: “Soy nacido en Manzanares, la tierra de mis cantares”.



Así fue la última despedida a Yeison Jiménez en su tierra natal: "profundo dolor" Foto: imagen tomada de la Alcaldía de Manzanares, Caldas

¿Cómo fue el último homenaje a Yeison Jiménez?

Posteriormente, la ceremonia religiosa inició sobre el mediodía en la cual participaron la madre del artista Luz Mery Galeano, y su hermana. De igual forma, asistieron cientos de seguidores que viajaron desde distintas regiones del país.

En el altar se encontraban las urnas de Yeison y la de su primo y mánager, Jéfferson Osorio, quien también perdió la vida en el siniestro. Sumado a esto, durante este homenaje se realizó una calle de honor a la familia, de igual forma se presentó una cabalgata simbólica debido al gusto del artista por esto.

Adicionalmente, Luz Mery Galeano pidió a los presentes recordar a su hijo como el niño que luchó por sus sueños y siempre llevó en alto el nombre de Manzanares. Mientras que el alcalde el Manzanares, Carlos Enrique Botero, aprovechó el acto para anunciar que la memoria del artista será permanente en el municipio.

Finalmente, se confirmó la construcción de un monumento en honor a Yeison Jiménez, reconociendo su labor como embajador cultural y su constante apoyo a sus raíces. "Se despide el artista, nace la leyenda", fue una de las consignas que acompañó el evento en las pantallas principales.

