Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

En plataformas digitales circula un video en el que un grupo que se presenta como exorcistas menciona una conversación que, según su versión, sostuvo con el cantante Yeison Jiménez antes del accidente aéreo en el que perdió la vida. El contenido fue difundido después del hecho y generó atención entre usuarios de redes sociales.

El material audiovisual fue publicado en un canal de YouTube identificado como 'Los exorcistas de Jesú'S. En el video participan dos personas que aseguran dedicarse a prácticas espirituales. Según lo expuesto por ellos, el encuentro con el cantante ocurrió cerca de dos años antes del accidente.

Durante la grabación, una de las integrantes del grupo afirma que en esa conversación se habló sobre una situación relacionada con brujería.



En uno de los fragmentos del video, se escucha la siguiente afirmación dirigida al artista: “Usted va a tener un accidente. Te dieron a comer algo horrible; tú recibiste algo de comer”. Estas palabras forman parte del contenido que los exorcistas decidieron hacer público.

En la misma grabación, Jiménez reconoce molestias físicas que había sentido en ese momento, respondiendo: “Yo llevo meses… Sandra, esto que te estoy diciendo es de verdad y no entiendo cómo lo haces, pero lo que estás diciendo es lo que llevo meses sintiendo”, según lo transcrito por quienes compartieron el video.

Adicional el artista mencionó:“Lo que yo más siento es esa dificultad en el pie izquierdo, como si me tuvieran amarrado. Cuando tú me dijiste eso, sentí mucho miedo porque llevo muchos años sintiendo eso, por ahí unos dos años”.

Yeison manifestó molestias en otras zonas de su cuerpo como dolores malestar general y nauseas que incluso llegó a sentir estando en el escenario y para él no tenían explicación alguna: “La cabeza, las ganas de vomitar y el pie izquierdo. A veces estoy en tarima y me voy a dar vuelta y siento que el pie no me funciona”.

Video completo de Yeison Jiménez hablando con exorcitas sobre sus sintomas

El video no especifica la fecha exacta de la conversación ni el lugar donde ocurrió el encuentro. Tampoco incluye documentos, registros adicionales o información que permita verificar de manera independiente lo expuesto por quienes participan en la grabación.

Hasta el momento, las entidades encargadas del caso no vinculan explicaciones de carácter espiritual ni versiones relacionadas con brujería dentro del proceso oficial. La información confirmada por las autoridades se mantiene centrada en los procedimientos habituales de este tipo de investigaciones.

