La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

Video difundido por redes sociales expone fragmentos de un diálogo previo que, según exorcistas, sostuvieron con el cantante de música popular antes del accidente.

Yeison habla con exorcistas sobre inquietantes síntomas antes de su fallecimiento
Predicción a Yeison Jiménez
Foto: imagen de referencia generada por ImageFx y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

En plataformas digitales circula un video en el que un grupo que se presenta como exorcistas menciona una conversación que, según su versión, sostuvo con el cantante Yeison Jiménez antes del accidente aéreo en el que perdió la vida. El contenido fue difundido después del hecho y generó atención entre usuarios de redes sociales.

El material audiovisual fue publicado en un canal de YouTube identificado como 'Los exorcistas de Jesú'S. En el video participan dos personas que aseguran dedicarse a prácticas espirituales. Según lo expuesto por ellos, el encuentro con el cantante ocurrió cerca de dos años antes del accidente.

Durante la grabación, una de las integrantes del grupo afirma que en esa conversación se habló sobre una situación relacionada con brujería.

En uno de los fragmentos del video, se escucha la siguiente afirmación dirigida al artista: “Usted va a tener un accidente. Te dieron a comer algo horrible; tú recibiste algo de comer”. Estas palabras forman parte del contenido que los exorcistas decidieron hacer público.

Video completo de Yeison Jiménez hablando con exorcitas sobre sus sintomas

El video no especifica la fecha exacta de la conversación ni el lugar donde ocurrió el encuentro. Tampoco incluye documentos, registros adicionales o información que permita verificar de manera independiente lo expuesto por quienes participan en la grabación.

Hasta el momento, las entidades encargadas del caso no vinculan explicaciones de carácter espiritual ni versiones relacionadas con brujería dentro del proceso oficial. La información confirmada por las autoridades se mantiene centrada en los procedimientos habituales de este tipo de investigaciones.

