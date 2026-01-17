Desgarrador mensaje de la esposa de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez

Familiares, amigos y personas cercanas participaron en la misa de despedida de los seis cuerpos que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento, con presencia de allegados de las víctimas y miembros del entorno artístico.

Entre las personas fallecidas se encontraba Jefferson Osorio, mánager y amigo cercano del cantante Yeison Jiménez. Su vínculo profesional y personal con el artista fue recordado durante la ceremonia, en un acto religioso que reunió a quienes acompañaron a las familias en este momento.

Palabras de la esposa del mánager de Yeison Jiménez

Uno de los momentos centrales de la misa ocurrió cuando la esposa de Jefferson Osorio tomó la palabra para despedirse públicamente. Su intervención se dio frente a los asistentes reunidos en la iglesia y estuvo centrada en recordar distintos aspectos de la vida de su esposo.



Durante su mensaje, se refirió a él como esposo, padre y ser humano, palabras con las que describió los roles que, según expresó, marcaron su vida familiar y personal.



En su intervención, la mujer también habló de los proyectos compartidos y de los planes que quedaron pendientes. En sus palabras, mencionó los sueños construidos en pareja y la manera en que estos formaban parte de su vida cotidiana. El mensaje se mantuvo enfocado en el ámbito familiar y en el impacto que deja la pérdida dentro de su hogar.

La esposa de Osorio hizo referencia a la relación que él mantenía con quienes lo rodeaban y al apoyo que brindaba a otras personas. Durante su discurso, destacó su disposición para ayudar, mencionando su carácter generoso, una cualidad que, según indicó, lo identificaba en distintos espacios de su vida.

Tras su intervención, la ceremonia continuó con oraciones y momentos propios del acto religioso. Los asistentes permanecieron en el lugar acompañando a las familias de las víctimas, en un ambiente de respeto y solemnidad. La misa avanzó sin interrupciones, manteniendo un tono sobrio durante todo su desarrollo.

El acto también sirvió como espacio de despedida para las demás personas que perdieron la vida en el accidente, un hecho que impactó tanto al entorno musical como a varias familias. La presencia del nombre de Yeison Jiménez estuvo presente en la ceremonia, debido a su cercanía con Jefferson Osorio y al impacto que el hecho generó en su círculo cercano.

