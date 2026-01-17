Publicidad

Desgarrador mensaje de la esposa de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez

Desgarrador mensaje de la esposa de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez

La esposa del mánager del cantante de música popular, abre su corazón y deja ver la profundidad del momento que atraviesa y el impacto de la pérdida en su vida y la de su familia.

Desgarradoras palabras de la esposa del mánager de Yeison Jiménez
Jefferson Osorio, esposa y Yeison Jiménez
Foto: captura de video TikTok Yeison Jiménez y Olímpica Stereo
Por: Redacción digital La Kalle
|
17 de ene, 2026

Familiares, amigos y personas cercanas participaron en la misa de despedida de los seis cuerpos que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento, con presencia de allegados de las víctimas y miembros del entorno artístico.

Entre las personas fallecidas se encontraba Jefferson Osorio, mánager y amigo cercano del cantante Yeison Jiménez. Su vínculo profesional y personal con el artista fue recordado durante la ceremonia, en un acto religioso que reunió a quienes acompañaron a las familias en este momento.

Puedes leer: Luis Alfonso, con el corazón en la mano, muestra el altar que hizo para Yeison Jiménez

Palabras de la esposa del mánager de Yeison Jiménez

Uno de los momentos centrales de la misa ocurrió cuando la esposa de Jefferson Osorio tomó la palabra para despedirse públicamente. Su intervención se dio frente a los asistentes reunidos en la iglesia y estuvo centrada en recordar distintos aspectos de la vida de su esposo.

Durante su mensaje, se refirió a él como esposo, padre y ser humano, palabras con las que describió los roles que, según expresó, marcaron su vida familiar y personal.

Puedes leer: El último detalle de Yeison Jiménez con su esposa antes de su fallecimiento

Tras su intervención, la ceremonia continuó con oraciones y momentos propios del acto religioso. Los asistentes permanecieron en el lugar acompañando a las familias de las víctimas, en un ambiente de respeto y solemnidad. La misa avanzó sin interrupciones, manteniendo un tono sobrio durante todo su desarrollo.

El acto también sirvió como espacio de despedida para las demás personas que perdieron la vida en el accidente, un hecho que impactó tanto al entorno musical como a varias familias. La presencia del nombre de Yeison Jiménez estuvo presente en la ceremonia, debido a su cercanía con Jefferson Osorio y al impacto que el hecho generó en su círculo cercano.

Mira también: Conductor que transportó a Yeison Jiménez revela nuevos detalles: “Falleció 22 minutos después”

