Luis Alfonso, con el corazón en la mano, muestra el altar que hizo para Yeison Jiménez

Luis Alfonso, con el corazón en la mano, muestra el altar que hizo para Yeison Jiménez

El cantante de música popular abrió las puertas de su hogar y enseñó un espacio muy especial que dedicó al artista, explicando por qué decidió tenerlo presente todos los días.

El altar que Luis Alfonso hizo para recordar a Yeison Jiménez
Yeison Jiménez y Luis Alfonso
Foto: Instagram de Luis Alfonso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

El cantante Luis Alfonso conmovió a seguidores tras compartir un video en el que mostró un altar dedicado a Yeison Jiménez dentro de su casa.

La imagen del espacio fue interpretada por muchos como un gesto de recuerdo y cariño hacia el artista de música popular colombiana.

Puedes leer: Sale a la luz foto inédita de Yeison Jiménez vendiendo aguacates; sus inicios

Video del altar que hizo Luis Alfonso en su casa para recordar a Yeison Jiménez

En un material publicado en su cuenta oficial de Instagram, Luis Alfonso se acercó al altar que preparó y explicó el significado que este tiene para él. Frente a las fotografías y objetos que escogió para ese lugar, el cantante expresó con sinceridad:

“Aquí es donde yo lo recuerdo, aquí es donde yo lo tengo todos los días”.

Con esa frase, Luis Alfonso dejó ver que el altar no fue algo improvisado, sino un detalle pensado para mantener presente la memoria de Yeison Jiménez en su vida cotidiana. El espacio, que incluye flores, fotografías y otros elementos de valor sentimental.

El artista agregó sobre el lugar:“Esto es para que yo lo tenga aquí, para que lo sienta en mi casa, en mi corazón”.

Este video fue recibido con mensajes de apoyo por parte de quienes lo vieron, quienes resaltaron que el gesto reflejaba una forma personal de recordar a un colega que fue cercano en su vida y en su entorno musical.

Los comentarios de quienes siguieron la publicación destacaron la autenticidad del gesto. Algunos señalaron que este tipo de homenajes personales permiten ver cómo cada persona enfrenta el recuerdo de alguien significativo en su vida. "Grande mi Lucho y se que es de corazón", "Que lindo gesto papi, te cuidará en cada show y en cada recorrido" o "Qué bonito ver cómo hace su fe pública".

Puedes leer: Números de la suerte que seguidores asocian a Yeison Jiménez: lista completa

La publicación del video también permitió que otros artistas y seguidores compartieran sus propias formas de recordar a Yeison Jiménez, lo que generó una serie de mensajes de cariño y respeto hacia su trayectoria dentro de la música popular colombiana.

Yelsid comento lo siguiente: " ¡Que belleza parcero! Que humildad la tuya, Dios te siga bendiciendo siempre señorazo", incluso El Puma del Vallenato comentó: "Que gesto tan bonito parcero, el aventurero es alguien para jamás olvidar".

Mira también: Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe cantaron juntos en homenaje a Yeison Jiménez

