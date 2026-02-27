Mamá de Sara Sofía Galván revela detalles inéditos de cómo falleció la niña

Una de las noticias que más indignación generó en el país fue la desaparición y presunta muerte de Sara Sofía Galván, caso que está próximo a cumplir cinco años. Por ello, su madre, Carolina Galván, decidió hablar en un pódcast, donde compartió nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Por lo cual, desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, la mujer rompió el silencio en una entrevista para el pódcast “Más allá del silencio”, donde entregó detalles escalofriantes sobre los últimos días de la menor y el control que ejercía sobre ella su entonces pareja, Nilson Díaz.

Puedes leer: Mamá de Sara Sofía Galván reaparece con fuerte confesión sobre paradero de la menor



Inicialmente, Carolina Galván relató que conoció a Díaz en un momento de vulnerabilidad económica, aceptando inicialmente cuidar a los hijos de este a cambio de ingresos. No obstante, la relación se transformó en un ciclo de violencia y coacción, pese a los tratos que tenía con ella.



Según Carolina, Nilson la presionaba para ejercer el trabajo con otras personas y la mantenía bajo amenazas constantes con armas de fuego, lo que, en sus palabras, la dejó "paralizada" ante los hechos que se avecinaban. Además de que casi no le dejaba ver a la menor.



¿Cómo fueron las últimas horas de Sara Sofía Galván?

De igual forma, la madre de la menor confesó que incluso antes de la desaparición final, Sara Sofía ya presentaba señales de maltrato, como un ojo morado tras quedar al cuidado exclusivo de Díaz, y cuando le quiso preguntar para explicar sobre esto afirmó que ella se había caído.

Puedes leer: Caso Sara Sofía Galván: condenan a mamá y padrastro por desaparición de la niña

Después mencionó que el 27 de enero explicó que antes de irse a trabajar ella baño y arregló a la menor antes de irse a trabajar. Posteriormente, cuando regresó, vió que Nilson tenía una actitud bastante tranquila, quien comentó que la menor no despertaba. “Me ataqué a llorar y le preguntaba: ‘Nilson, ¿qué pasó con la niña?’”, recordó.

Publicidad

La explicación que el hombre le dio en ese momento fue que la pequeña había muerto de "pena moral", una justificación que Carolina asegura no haber comprendido en medio del shock; pese a eso explicó que Diaz se mantuvo tranquilo e incluso le llegó a impedir salir de la vivienda y la amenazó con arma de fuego.

Publicidad

Sumado a esto, mencionó que el rastro de Sara Sofía se perdió definitivamente el 29 de enero. La mujer relató que ese día, mientras ella estaba fuera de la vivienda bajo presión, Díaz sacó a la niña del lugar. “Él sacó a la niña y, cuando llegué a la casa, ya no estaba. Me dijo que la había tirado al caño, pero en el caño nunca estuvo”, aseguró.

Pese a esto, Carolina alega haber sido obligada a grabar videos con versiones falsas para desviar la investigación, fue condenada por su responsabilidad en el caso, mientras Nilson Díaz fue sentenciado por feminicidio agravado.