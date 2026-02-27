Mamá de Sara Sofía Galván confronta a Epa Colombia por desaparición de su hija

Siguen apareciendo reacciones en el caso de la desaparición de Sara Sofía Galván, esto debido a que su mamá desde la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de 42 años y seis meses por desaparición forzada, tomó la decisión de pronunciarse al respecto y aclaró la supuesta confesión de Epa Colombia al caso.

Carolina Galván concedió una entrevista al pódcast “Más Allá del Silencio”, en la cual aprovechó la oportunidad para desmentir las declaraciones de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', con relación a lo que sucedió con la menor de edad.

Todo comenzó cuando 'Epa Colombia', aseguró en diversos medios que Carolina le había revelado detalles escalofriantes sobre el destino de la menor. Según el relato de la empresaria, la madre de Sara Sofía le habría confesado que la niña no estaba viva y que presuntamente había sido incinerada bajo la influencia de sustancias y de su entonces pareja, Nilson Díaz.



Al punto que la empresaria afirmó en aquella ocasión que Galván no mostró ninguna señal de arrepentimiento y que escuchar tales versiones le causaba un profundo dolor por su propia condición de madre. Por lo cual, la mamá de Sara Sofía aprovechó la situación para contestar esto.



¿Qué respondió la mamá de Sara Sofía Galván a las acusaciones de Epa Colombia?

Carolina Galván fue enfática al calificar la versión de la influenciadora como una falsedad, al punto que aseguró: “Eso fue puras mentiras”, declaró la reclusa durante la entrevista. Por otro lado, reconociendo que, llegaron a compartir en el mismo patio y vivían en celdas contiguas, nunca existió un vínculo de confianza con esta.

Por otro lado, está también la retó públicamente a presentar evidencias de sus palabras: “Muéstrame en dónde está la prueba de donde yo le manifesté eso. Y no lo mostró”. Además, argumentó que no tendría sentido revelarle información tan sensible a una persona que apenas conocía, afirmando que "yo puedo ser muy tranquila, pero tampoco boba para manifestarle eso a ella".

De igual forma, mencionó que más allá del cruce de versiones, denunció que las palabras de 'Epa Colombia' tuvieron un impacto en su vida cotidiana dentro de la prisión. Al punto que por este testimonio, ella explicó que fue objeto de intentos de agresión por parte de otras internas en el patio de la comunidad.

Finalmente, explicó que la situación se tornó tan crítica que las autoridades del centro penitenciario tuvieron que intervenir para protegerla y restringir el contacto de otras reclusas con ella. Al ser consultada sobre por qué no tomó acciones legales explicó que en ese momento solo buscaba sobrevivir: “No la demandé… porque lo más importante es que mi vida no corra peligro acá dentro de la cárcel”.