Nuevos detalles del misterioso caso de desaparición de la niña Sara Sofía Galván en Bogotá

La Sijín, Sipol, Gaula y CTI buscan pistas que puedan ayudar a dar con el paradero de Sara Sofía Galván, debido a que han pasado dos meses desde su misteriosa desaparición en el sector de Patio Bonito en Bogotá y aún solo se conocen dos hipótesis. La de la madre, quien asegura que la niña ya está muerta y la de la tía, quien cree que vendieron a la pequeña.

Según un informe realizado por Noticias Caracol , no se sabe nada de Sara Sofía desde el pasado 15 de enero cuando su mamá se la llevó supuestamente para cuidarla, ya que la menor se encontraba viviendo con su tía.

Sin embargo, Xiomara, la tía de la pequeña, dijo que la progenitora le afirmó que la niña falleció y por lo tanto, había lanzado el cuerpo a un río.

Según ella, la mamá de Sara Sofía no tenía responsabilidad con la menor, ni siquiera con los horarios de su comida.

Así lo dijo Xiomara: “Es muy descuidada con la niña en sus alimentos. Salía, no la dejaba… el seguimiento que ella trae ante el Bienestar es en sí por descuido con la niña”.

Sin embargo, la tía no entiende porque entonces volvió Carolina, la mamá de la pequeña, a llevarse a su sobrina en enero, fecha desde la que no se sabe nada de la niña. Además, también se arrepiente de haberle permitido cargarse a la pequeña.

"No sabe cuánto me arrepiento de habérsela dejado ese 15 de enero, de que ella se la llevara. Yo no pensé que ella me fuera desaparecer a la niña" , agregó.

Por eso, tras una incansable búsqueda por medio de publicaciones en redes sociales , muestra el rostro de Sara Sofía con el objetivo de obtener información.

Una mujer cercana a Carolina le contó que la menor estaba muerta, según esta, así le había contado la progenitora y Xiomara grabó la conversión.

“Un día, que fue el 28 de enero, la niña estaba llorando y no comía en todo el día. Ella me dijo a mí que cuando ella fue en la noche para despertar a la niña, la niña estaba muerta (…) Lo peor fue que como la niña estaba muerta, ella tenía miedo y no sabía qué hacer. La agarró con el señor, la metieron en una bolsa y la lanzaron al caño”, dijo la mujer que la contactó.

Por esto Xiomara confrontó a su hermana y la llevó de inmediato hasta el CAI de Patio Bonito.

Sin embargo, hay algo curioso y es que, según la tía de la menor, la progenitora cambio de versión. Lo que para ella es muy sospechoso.

Según Xiomara, esta fue la primera versión de los hechos de su hermana, ante las preguntas de los investigadores: “Carolina, ¿usted se acuerda dónde tiró el cuerpo de la niña?’ Ella les dice que sí y vamos al caño, al sitio, ella inicialmente señala y dice ‘yo crucé el puente, la puse allá’. Le preguntaban que si lo había puesto en la tierra o en el agua, ella dice que la había puesto en el agua, que a los cinco días había vuelto, pero que ya no estaba".

Esta es la segunda versión: “Carolina manifiesta que en Patio Bonito un día iba, no dice el día tampoco, que dizque una señora se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que ella no sabe ni cómo se llama la señora ni quién es la señora. Yo digo que a la niña la vendieron".

Ante tales aclaraciones, Xiomara cree que su sobrina está viva, lo cual es positivo para ella. No obstante, está preocupada por como se encuentra la niña.

"No sé qué pensar, quién la tiene, si la tienen bien, si la tienen mal, si la están explotando, si la están violando… no, yo tengo mis hijos, aunque yo no tuve a Sara Sofía, pero Sara Sofía para mí es una hija", expresó Xiomara.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad de Bogotá , Hugo Acero, informó que ya trabajan de manera articulada entre Sijín, Sipol, Gaula y CTI para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Sara Sofía Galván.