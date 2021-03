Misteriosa desaparición de una niña de 2 años en Patio Bonito, Bogotá

La Fiscalía investiga la desaparición de una niña identificada como Sara Sofía Galván, de 23 meses de edad, de la que no se tiene rastro desde el pasado 15 de enero en Bogotá . Por eso su tía acudió a BLU Radio con el objetivo de buscar ayuda que dé con el paradero de la pequeña.

Según Xiomara Galván, la niña se encontraba bajo su custodia, mientras que la madre de la pequeña se organizaba.

Sin embargo, un día la progenitora fue a la casa y se la llevó como si nada. Después de eso nadie volvió a tener contacto con la mujer.

En medio de la desesperación, denuncia la desaparición de la menor y les da aviso a sus familiares y a su círculo social para que le ayuden a dar con el paradero de la mujer y la niña.

Es así como una conocida en común la contacta y le da terribles noticias.

Así lo dijo a BLU Radio: "Me dicen, tu hermana, yo la conozco, ella se está escondiendo de ti, porque ella no tiene la niña y lo que ella me comentó que pasó es muy grave: yo hablo con esa persona, ella dice que mi hermana le contó que el 15 de enero ella se llevó porque se quería quedar con ella".

Asimismo, agregó que la conocida le dijo que la madre de Sara Sofía le había contado que la niña supuestamente se murió el 28 de enero.

Por esto Xiomara, buscó a su hermana para enfrentarla y saber que paso con la bebé. La mujer le confirmó la versión entregada por su conocida, en la que afirma que la pequeña murió el 28 de enero.

De acuerdo con el relato que la madre le dio a la tía, a la pequeña le dieron la comida, la acostaron a dormir y cuando fueron a verla ya no respiraba.

Supuestamente, la progenitora por temor a las reacciones, optó por envolver el cuerpo de la menor en una cobija, meterla en una bolsa negra y arrojarla en el caño de Tunjuelito.

La mamá de Sara Sofía entregó también dicha versión a los investigadores del CTI de la Fiscalía, según informó Xiomara.

No obstante, su tía no cree en tal versión, por eso acudió a BLU Radio, para ser la voz de su sobrina y dar con su paradero. Debido a que está convencida de que la menor no murió, sino que su madre la habría vendido.

Por ahora Xiomara pide que las autoridades investiguen a fondo, ya que considera que hasta el momento no han hecho gran cosa.