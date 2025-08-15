Salen a la luz primeras fotos de boda civil de Sara Corrales y Damián Pasquini en Medellín

El pasado jueves 14 de agosto de 2025, la reconocida actriz y modelo colombiana Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini oficializaron su amor en una emotiva ceremonia civil celebrada en Medellín, la ciudad natal de la artista.

Puedes leer: Sara Corrales dio detalles de su matrimonio, aunque recibió críticas por su físico

El enlace, caracterizado por su ambiente íntimo y sobrio, contó con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos, quienes fueron testigos de este importante paso en la vida de la pareja.



Sara Corrales, consolidada como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana y latinoamericana por sus papeles en producciones como Vecinos y El señor de los cielos, deslumbró con un atuendo de estilo clásico y natural, acorde con la ocasión.

La actriz, que reside en México desde 2013, manifestó un profundo cariño por Medellín, eligiendo su tierra para dar este "sí" definitivo, lo que refuerza su conexión con sus raíces.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, Sara no ocultó su inmensa felicidad al compartir los primeros momentos como esposa de Damián Pasquini.

Salen a la luz primeras fotos de la boda de Sara Corrales y Damián Pasquini en Medellín Foto: Foto Sara Corrales

La pareja irradió complicidad y alegría, con la actriz dedicando conmovedoras palabras a su ahora esposo: "Eres mi partner de vida, eres mi proyecto, mi presente y mi futuro. Eres todo, mi amor".

Publicidad

Antes de la ceremonia, Sara Corrales ofreció a sus seguidores un vistazo divertido y espontáneo al "detrás de cámaras" de su gran día.

Salen a la luz primeras fotos de la boda de Sara Corrales y Damián Pasquini en Medellín Foto: Instagram de Sara Corrales

En un video publicado en sus historias de Instagram, se pudo ver a Damián bailando despreocupadamente en ropa interior, lo que provocó las risas de Sara, quien bromeó: "¿Está muy feliz porque hoy te casas conmigo?" a lo que él respondió ingeniosamente:

Publicidad

Puedes leer:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Sara Corrales sorprende con anuncio sobre tener hijos: "Estamos muy emocionados"

"Muy feliz de que alguien como tú haya encontrado a alguien como yo". Además, la pareja recibió un singular obsequio de uno de sus invitados: dos muñecos que los representaban subiendo al altar.

La historia de amor entre Sara y Damián, un empresario especializado en marketing digital y comercio electrónico, comenzó en enero de 2024.

Meses después, en octubre de 2024, Damián le propuso matrimonio en Medellín, durante una visita familiar donde fue presentado oficialmente a los seres queridos de la actriz.

El momento de la pedida de mano fue una sorpresa total para Sara, quien, al ver a Damián arrodillarse con el anillo, no pudo contener la emoción y empezó a gritar de alegría.

La actriz también compartió previamente en sus redes sociales detalles de la organización de la boda, incluyendo la selección de los platos para sus invitados, destacando que la comida se convierte en "un puente directo a la emoción".

Publicidad

Aunque la boda civil ya es un hecho, la celebración no termina aquí. La pareja tiene prevista una ceremonia espiritual (no religiosa) para el sábado 16 de agosto de 2025, también en Medellín.

Este segundo evento promete ser aún más festivo y romántico, con una ambientación que fusionará elementos colombianos y argentinos, rindiendo homenaje a las raíces de ambos.

Publicidad

Los seguidores de Sara Corrales inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación, expresando su alegría por la pareja.

Mira también: SARA URIBE llora cuando le mencionan a FREDY GUARÍN, ¿se le apareció en La Kalle?