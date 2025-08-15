En vivo
Salen a la luz primeras fotos de boda civil de Sara Corrales y Damián Pasquini en Medellín

Salen a la luz primeras fotos de boda civil de Sara Corrales y Damián Pasquini en Medellín

La actriz colombiana y el empresario argentino celebraron el primer capítulo de su unión en la Ciudad de la Eterna Primavera, compartiendo momentos de alegría en la ceremonia.

