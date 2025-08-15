VIDEO: Cantante Joaquín Guiller sufre penoso percance en pleno escenario

El mundo del entretenimiento en vivo está lleno de imprevistos, y el reconocido cantante de música popular, Joaquín Guiller, recientemente protagonizó uno de esos momentos que se ganó la atención de sus seguidores.

Durante una de sus vibrantes presentaciones, la suela de uno de sus zapatos decidió, por cuenta propia, desprenderse en pleno escenario. Lejos de detener el espectáculo o mostrar frustración, Guiller optó por una solución tan práctica como ingeniosa, digna de un artista con temple.



El incidente, rápidamente capturado en video y compartido por el propio artista en sus redes sociales, mostró a Guiller enfrentando la situación con una mezcla de humor y determinación.

En el clip, se le observa con el zapato en lo que en Colombia se conoce coloquialmente como "chancleteando", término popular que describe precisamente esa suela desprendida que queda colgando.

La rapidez mental del artista fue clave: el mismo video documenta cómo, con un pegamento casero, logró fijar su calzado nuevamente, asegurando la continuidad de su actuación sin mayores interrupciones.

“Tocaba sí o sí resolver porque el show no iba a parar jajaja 😅”, escribió Guiller en su publicación, una frase que encapsula perfectamente la actitud profesional y el buen humor con el que el cantante abordó el curioso percance.

Esta reacción no solo garantizó la fluidez de su concierto, sino que también fortaleció la conexión con sus seguidores, quienes aplaudieron su capacidad para sobreponerse a cualquier desafío.

Anteriormente Guiller sufrió una aparatosa caída en pleno show, golpeándose directamente el cóccix. Incluso en ese momento, lejos de interrumpir, el artista antioqueño continuó su interpretación desde el suelo, arrancando risas y admiración entre sus fanáticos.

Las redes sociales se llenaron de comentarios humorísticos como "Tiene buenos amortiguadores" o "Caerse está de moda", aunque muchos también expresaron su preocupación por el golpe.

Este tipo de incidentes, resueltos con su característica autenticidad, solo reafirman por qué Joaquín Guiller se ha ganado un lugar especial en el corazón de su público: no solo por su voz, sino por su profesionalismo y carisma inigualables.

