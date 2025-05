Joaquín Guiller destapa su lado machista y revela su estrategia de infidelidad

Joaquín Guiller, reconocido por su trayectoria en la música popular colombianay un 'verdadero agropecuario', ha encendido la conversación pública con una confesión que no dejó a nadie indiferente.

En su paso por el pódcast Desnúdate con Eva, conducido por la periodista Eva Rey, el artista se definió abiertamente como un hombre “machista” y abordó sin tapujos su historial de infidelidades, sus excesos con el alcohol y su visión sobre las relaciones de pareja.

“Yo no me considero un malparid*, me considero machista”, expresó con naturalidad Guiller, al abordar las contradicciones de su comportamiento.

Según relató, su relación con su esposa —con quien lleva más de dos décadas— ha estado marcada por constantes desafíos, especialmente debido a su estilo de vida: “Yo llevo 24 años con la misma persona, con mi esposa. No ha sido fácil la relación por el mundo que yo llevaba”.

En ese mismo tono de franqueza, admitió que ha cometido infidelidades y que su pareja le ha perdonado mucho:

“Me ha perdonado muchas cosas. Yo soy un tipo que las borracheras mías son largas. Cuando me cojo, son dos o tres días bebiendo y me desaparezco. Y en esa desaparición pueden pasar muchas vainas que después uno dice: ‘la cagué’”.

Estas palabras desataron una ola de comentarios en redes, donde muchos señalaron la normalización de conductas problemáticas bajo la excusa de costumbres personales. Aun así, Guiller sostuvo que, pese a todo, su matrimonio nunca ha pasado por una separación:

“Después de 24 años ya se entiende que esas son las costumbres de la persona. Entonces se convive con eso”.

A Joaquín Guiller le apareció una hija Foto: Instagram @joaquinguiller

¿Joaquín Guiller perdonaría una infidelidad?

Sin embargo, la conversación dio un giro incómodo cuando Rey le preguntó si él estaría dispuesto a perdonar una infidelidad por parte de su esposa. El artista fue tajante: “Sí, automáticamente le pondría la maleta en la puerta”.

Esta respuesta, contrastada con su historial de infidelidades, fue recibida con duras críticas por parte de la audiencia.

La entrevista también dejó al descubierto una notable contradicción. Al ser cuestionado sobre si desearía para su hija un hombre con su mismo comportamiento, Joaquín respondió sin titubeos: “No, obvio que no”. Una respuesta que, para muchos, evidencia la doble moral presente en sus palabras.

En su defensa, el cantante aseguró que no cree que su esposa le haya sido infiel y la describió como “una mujer con principios”, frase que también generó debate al sugerir que la fidelidad femenina está directamente relacionada con la moralidad, mientras que él justifica sus actos con un discurso machista.

El fragmento de la entrevista, compartido por Eva Rey en sus redes sociales con el mensaje “¿Eso es ser machista o malparido?”, avivó aún más la conversación pública. Usuarios en redes no tardaron en reaccionar

“Dios me libre de un hombre así, prefiero estar sola”, “El tipo es todo lo que está mal” o “Ese pensamiento es un horror, qué tristeza”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejan el rechazo generalizado hacia la postura del cantante.

La sinceridad de Guiller, aunque celebrada por algunos como un acto de transparencia, también ha servido como ejemplo de cómo aún persisten visiones conservadoras y machistas en muchos sectores de la sociedad. Más allá de la polémica, su testimonio pone sobre la mesa preguntas necesarias sobre el amor, la fidelidad y el rol que el machismo sigue jugando en las relaciones de pareja hoy.

