Joaquín Guiller sufre aparatosa caída en pleno concierto; quedó en video

El cantante de música popular Joaquín Guiller, quien recientemente protagonizó un incómodo pero anecdótico momento durante una presentación en vivo: en plena tarima, tropezó y terminó en el suelo, recibiendo un fuerte golpe en el cóccix.

Lejos de interrumpir su espectáculo, el antioqueño optó por continuar su interpretación desde el suelo, arrancando sonrisas entre sus fanáticos, quienes no tardaron en inundar las redes con mensajes llenos de humor.

Comentarios como "Tiene buenos amortiguadores" o "Caerse está de moda" circularon por plataformas como Instagram y TikTok, aunque muchos también expresaron su preocupación por el golpe.

Conocido por su carisma, Joaquín se levantó como si nada, dejando claro por qué se ha ganado un lugar en el corazón del público: no solo por su voz, sino por su autenticidad y profesionalismo.



¿Quién es Joaquín Guiller, cantante colombiano?

El incidente recordó a muchos seguidores una entrevista que el cantante brindó en El Klub de la Kalle 96.9 FM, donde no solo mostró su faceta de artista, sino también la de padre y ser humano.

En conversación con la presentadora Manuela Cardona, Guiller reveló detalles sorprendentes de su vida familiar: su padre tuvo nada menos que 21 hijos fruto de tres matrimonios.

Ante la curiosidad del equipo radial sobre si él planeaba seguir esos pasos, el artista fue contundente: “No, no, yo ya paré. Mi hijo menor ya va a cumplir 16 años, creo que esa tarea ya la hice”, afirmó con una sonrisa.

Actualmente, Guiller es padre de tres hijos y, según confesó, no contempla ampliar su familia, especialmente a sus 42 años.

"Tener otro hijo ahora sería empezar de cero", comentó entre risas. Incluso, cuando la presentadora le dijo que no aparentaba su edad, él respondió con picardía: "Si me ponen 35 o 37 años, lo acepto, pero yo siempre digo la verdad, que tengo 42".

Joaquín Guillermo Álvarez Gómez, nombre de pila del artista, nació en Briceño (Antioquia), pero fue en Yarumal donde creció. Desde pequeño mostró inclinación por la música, participando en actividades escolares.

A los 16 años se trasladó a Medellín en busca de mejores oportunidades. Allí, además de estudiar, trabajó como árbitro de fútbol.

Su carrera artística comenzó formalmente en 2005, cuando organizó su primer evento y grabó su primer tema. Con canciones como El Aguardiente, Te Olvidaré y Usted No Me Olvida, se consolidó en la escena de la música popular colombiana.

Aunque proviene de una familia numerosa, Joaquín eligió escribir su propia historia. Hoy, entre anécdotas, caídas inesperadas y una vida llena de superación, sigue conquistando escenarios y corazones.

Su temple durante el reciente accidente solo reafirma lo que sus seguidores ya sabían: Joaquín Guiller es, ante todo, un artista de verdad.

