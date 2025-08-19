El desagradable reto viral que ha provocado el cierre de 300 piscinas contaminadas

Un nuevo reto viral ha aparecido en TikTok, en donde diferentes personas defecan dentro de las piscinas esto mientras son grabados realizando este acto, situación que provocó que varias piscinas en España tengan que ser cerradas en un lapso de 24-48 horas con el objetivo de limpiar el agua.

Durante el verano de España salta más la preocupación y la molestia de las personas cuando estas situaciones ocurren, debido a que la temperatura máxima sobrepasa los 40 ºC. Por lo cual, se conoció que en el municipio de Yepes tuvo que cerrar la piscina pública por este desagradable hecho.



Gracias a este reto viral, esto provocó el cierre de 300 piscinas en lo que va de verano en este país. Además, según las autoridades locales destacaron que las personas que hagan esto, se pueden enfrentar a multas de 600 euros, además de afectar la salud y seguridad de las personas.

De igual forma, este llamado reto viral puede suponer un riesgo para la salud, dado que al hacer este tipo de acciones las piscinas, el agua se puede contaminar y puede transmitir muchas enfermedades entre las que se encuentran algunas infecciosas graves como la hepatitis A, la fiebre tifoidea o el cólera.



¿Dónde más ha aparecido este reto viral?

Esta circunstancia se ha presentado especialmente en la localidad de Bargas, en su piscina municipal donde este reto viral se ha visto en una reiterada número de veces, situación que preocupa a las autoridades de la provincia de Toledo, dado que en estos momentos se encuentra en alerta amarilla y roja por las altas temperaturas.

Al punto que mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Bargas se pronunció: "nos hemos visto obligados al cierre temporal a consecuencia del incumplimiento de las normas de uso por parte de algunos usuarios que no respetan lo que es de todos", afirmando que esta situación se presenta al reto viral de Tik Tok.

De igual forma, confirmó que las consecuencias de encontrar materia fecal en estos sitios puede provocar el riesgo de infecciones para personas con sistemas inmunitarios debilitados o aquellos que tengan heridas abiertas, también dar irritación ocular, de la piel y más, además de molestias respiratorias en personas sensibles.

Sumado a esto, la concejala de Sanidad, Mónica Ronco en declaraciones a la Ser Toledo, comentó que pese a tener cámara de seguridad la piscina no han logrado encontrar a los responsables de estos actos vandálicos, además agregó que la persona que sea encontrado haciendo estás acciones tendrá duras consecuencias.

