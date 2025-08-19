Reconocida periodista es encontrada sin vida en su propio apartamento; revelan las causas

El periodismo venezolano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de la periodista Dalysé León, de apenas 30 años, quien fue encontrada sin signos vitales dentro de su residencia en Caracas este domingo. La noticia cayó como un balde de agua fría en el gremio y rápidamente empezó a circular en medios y redes sociales, donde colegas y amigos expresaron su dolor por la inesperada partida.

La información fue confirmada por el portal Qué Pasa Venezuela, medio en el que Dalysé trabajó como colaboradora de redes sociales durante varios años. Desde allí enviaron un mensaje de despedida lleno de sentimiento, destacando su entrega profesional y el cariño que siempre demostró en su labor.

“Rogamos a Dios Todopoderoso por el descanso eterno de su alma. A sus familiares y amigos ofrecemos nuestras sentidas condolencias. ¡Que brille para ella la luz perpetua!”, escribieron en una nota de duelo compartida en su página oficial.

Dalysé León

La causa: un accidente cerebrovascular

Aunque en un principio hubo incertidumbre sobre lo ocurrido, el reconocido reportero Román Camacho, amigo cercano de León, aclaró que la comunicadora fue víctima de un accidente cerebrovascular (ACV). En sus palabras recordó a Dalysé como una mujer alegre, llena de planes y metas, con una energía que contagiaba a todos.

“Siempre alegre, con excelente vibra y con muchísimas metas por cumplir. Es una partida que nos toma de sorpresa y con apenas 30 años deja un vacío en nuestras vidas”, escribió Camacho en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Más allá del dolor por la pérdida, la situación expuso las dificultades económicas que atraviesa la familia de la joven comunicadora. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) lanzó un mensaje en el que pidió la solidaridad de todos para ayudar a cubrir los gastos fúnebres.

“Lamentamos el fallecimiento de Dalysé León. Su familia requiere de la solidaridad de todos para cubrir los gastos fúnebres y darle cristiana sepultura. Paz a su alma y consuelo a quienes lloran su partida”, publicó el sindicato en sus redes.

