Video: joven de 22 años muere atrapado bajo un carro tras falla del gato hidráulico

Un lamentable accidente se registró en Manizales, cuando un joven conductor de una flota perdió la vida mientras intentaba hacerle mantenimiento a su vehículo. La víctima fue identificada como Cristian Camilo Rincón González, de 22 años, quien quedó atrapado debajo del bus tras un infortunado error con el sistema de soporte que sostenía la máquina.

Todo ocurrió en la avenida Paralela, justo detrás del antiguo LANS Femenino, hoy sede de la Universidad de Caldas. Según los reportes, la flota en la que se movilizaba Cristian sufrió un percance mecánico luego de que una de sus llantas delanteras se desprendiera en plena vía. El joven conductor, al notar el problema, decidió detenerse, recoger la llanta que se había salido y reparar el vehículo por sus propios medios.

De acuerdo con testigos, Cristian colocó el gato hidráulico para levantar el vehículo y meterse debajo con la intención de acomodar nuevamente la llanta. En las imágenes que circularon en redes se alcanza a ver a un segundo hombre que lo acompañaba, quien trataba de aflojar la llanta trasera mientras Cristian permanecía bajo el vehículo.

El problema se presentó cuando el gato no soportó la presión y cedió en el instante en que el acompañante hacía fuerza para soltar uno de los pernos. El vehículo perdió la estabilidad y se vino abajo, atrapando de lleno al joven conductor.

Los vecinos de la zona fueron los primeros en reaccionar. Corrieron al lugar para intentar levantar el pesado bus y sacarlo de allí, pero el esfuerzo no fue suficiente. Afortunadamente, una ambulancia que pasaba por la zona fue alertada y el personal paramédico logró atender la emergencia de inmediato.

Cristian fue trasladado de urgencia al SES Hospital Universitario de Caldas, donde ingresó con múltiples lesiones. Pese a los esfuerzos médicos, horas después, hacia las 6:45 de la tarde, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Una pérdida que enluta a Manizales

El accidente generó conmoción entre quienes conocían al joven de 22 años, recordado como un muchacho trabajador que llevaba poco tiempo vinculado a la empresa de transporte Flotaospina. La noticia rápidamente se difundió en redes y medios locales, donde muchos lamentaron lo ocurrido y enviaron mensajes de solidaridad a la familia.

Aunque el hecho está bajo investigación para esclarecer con detalle las causas técnicas, todo apunta a que el desprendimiento de los pernos de la llanta delantera y la inestabilidad del gato hidráulico desencadenaron la tragedia.