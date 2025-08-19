En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Video: joven de 22 años muere atrapado bajo un carro tras falla del gato hidráulico

Video: joven de 22 años muere atrapado bajo un carro tras falla del gato hidráulico

En cámaras de seguridad se ve cuando otro hombre se acerca antes de la tragedia y, al intentar usar la cruzeta, se produce el accidente: ¿aceleró la muerte del joven?

