Óscar Iván Castaño revela frenada que le pegaron tras una imitación: "Ñero a la izquierda"

Óscar Iván Castaño, aclamado por su destreza en la imitación y considerado uno de los mejores en el país, ofreció una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle.

Durante la conversación, en la que se le reconoció su talento por compañeros como Jhovanoty, quien admitió haberlo imitado cuando era joven, Castaño abordó los desafíos de su oficio, incluyendo aquellos momentos en que sus interpretaciones no son bien recibidas por los aludidos.

Con una trayectoria que abarca más de 120 personajes y una agilidad mental que le permite transitar entre ellos sin confundirse, Castaño no es ajeno a las complejidades de su arte.

La pregunta sobre si algún personaje se había quejado de su imitación no tardó en surgir. La respuesta de Óscar Iván fue directa: "Me pasó con el exconcejal Luis Eduardo Díaz" recordó.

El incidente ocurrió cuando el exconcejal fue invitado al programa y confrontó a Castaño, expresando su malestar con la imitación.

"En realidad, a mí no me gusta como él me imita porque me está tratando como un ñero a la izquierda, por favor," fue la contundente frase del exconcejal.

Este episodio marcó un momento de reflexión para el imitador, demostrando que, a pesar de la intención humorística, el respeto por el personaje es fundamental.

Castaño también compartió otras imitaciones que, si bien no generaron quejas directas, le resultaron particularmente desafiantes. La de Yamid Amat, por ejemplo, le exigió un "respeto impresionante," reconociéndolo como su "exjefe".

En contraste, la imitación de Duque se le hizo imposible una vez que "se volvió DJ," lo que la hizo más "difícil".

Estas anécdotas ilustran la complejidad y la evolución de su arte, que va más allá de solo replicar una voz, implicando captar la esencia y la evolución pública de cada figura.

A pesar de estos desafíos, Castaño es un virtuoso en su campo. Jhovanoty mismo confesó que, en sus inicios, cometía "el error" de imitar a "los personajes de otros imitadores," mencionando específicamente cómo imitaba el "Pastrana" de Óscar Iván cuando era más joven.

Este reconocimiento mutuo subraya la influencia y el legado de Castaño en la escena de la imitación. En su espectáculo, "Imitarte es mi arte," Óscar Iván promete ir más allá de la simple exhibición de voces, contando la historia de cómo llegó a cada personaje y revelando los secretos detrás de su técnica.

La imitación, como arte, implica también navegar la reacción del público y los propios personajes. Mientras algunos, como el exconcejal Luis Eduardo Díaz, pueden sentirse ofendidos, otros, como el futbolista Yerry Mina, disfrutan y "le encanta" la forma en que Óscar Iván lo representa.

Mira la entrevista completa aquí: