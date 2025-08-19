Óscar Iván Castaño, el genio de las voces, revela la imitación que lo tiene 'mamado'

Óscar Iván Castaño, una figura icónica en el mundo de la imitación en Colombia y a quien muchos consideran "el papá de los imitadores", visitó recientemente El Klub de La Kalle, el espacio radial donde sus colegas no dudaron en expresar su admiración.

Durante una conversación amena y llena de risas, el humorista reveló detalles íntimos de su proceso creativo y de la singular habilidad mental que le permite manejar una galería de más de 120 personajes sin mezclarlos.



Entre risas y el despliegue de su talento innato, surgió la pregunta inevitable: ¿Hay algún personaje del que se haya "mamado" de imitar?. La respuesta de Castaño fue inmediata y sorprendió a más de uno: Juan Daniel Oviedo.

Sin embargo, la aclaración no se hizo esperar: "No, mentira, si me encanta". La paradoja de su afirmación radica en la naturaleza del personaje, a quien describe como "el hombre que maneja las estadísticas en Colombia".

La imitación de Oviedo se basa en la constante referencia a estudios y datos, como su famosa frase que concluye que "el alimento que menos engorda es el Jaldre" porque "el 50% se cae al piso". Esta repetición, aunque divertida, es la que "cansa" al imitador.

Desde su ciudad natal, Ibagué, una "ciudad de oportunidades" que lo impulsó a buscar fortuna en Bogotá, hasta la creación de voces tan distintivas como la del expresidente Juan Manuel Santos, a quien imitaba con la característica de "retener líquidos" y "la camisa muy apretada".

Durante la entrevista, demostró su habilidad para encarnar al presidente Petro, Benedetti, el Pibe Valderrama y Nicolás Maduro, entre otros, llevando a la audiencia por un viaje hilarante a través de la política, el deporte y el espectáculo.

Óscar Iván Castaño invitó al público a vivir la experiencia completa de su talento en vivo en su show "Imitarte es mi arte," que estará en temporada durante septiembre.

Además, tendrá presentaciones en Cúcuta, en el casino de Ventura Plaza y en la Avenida Cero. Este espectáculo será una inmersión en el universo de la imitación, revelando no solo las voces, sino las historias y la magia detrás de cada una de ellas.

Mira la entrevista completa aquí: