Así fue como el comediante 'Lucumí' se enamoró de su esposa: "Estaba en la inmunda"

El comediante Hugo Neimer González, conocido por su personaje de 'Lucumí' en Sábados Felices, compartió detalles de su vida personal y profesional durante su visita al programa El Klub de La Kalle 96.9 FM. En una conversación amena y cargada de anécdotas, reveló cómo su esposa y su madre han sido pilares fundamentales en su carrera como humorista.

En la entrevista, Manuela Cardona destacó un hecho significativo en la vida de Lucumí: su esposa fue quien le brindó el apoyo económico para viajar y presentar su casting en Sábados Felices.

"Fue ella quien me dio los 45,000 pesos para ir a la prueba, me dijo que me las ingeniara para los viáticos" , recordó entre risas. En ese momento, el comediante atravesaba una situación económica complicada. "No tenía ni un peso, ni un peine para peinarme el afro" , confesó con su característico sentido del humor.

Publicidad

Su esposa no solo creyó en su talento, sino que también lo alentó a seguir adelante en su camino humorístico. Gracias a su apoyo incondicional, hoy Lucumí se ha consolidado como una de las figuras más queridas del humor colombiano.

Recordó que antes de ser reconocido en televisión, sobre todo por sus apariciones en Sábados Felices, "estaba en la inmunda, estaba paila" , contó entre risas, refiriéndose a que no tenía trabajo y que no tenía dinero para solventar a su familia,

Las insólitas anécdotas de Lucumí y Jhovanoty Foto: La Kalle

Publicidad

El amor inquebrantable de la mamá de Hugo Neimer González

Además de su esposa, hay otra mujer que ha marcado su vida: su madre. "Mi mamá nos enseñó a lavar, a cocinar... Ahí fue donde me quemé" , relató con su característico humor. También resaltó el esfuerzo de su progenitora para sacar adelante a sus tres hijos trabajando como empleada doméstica en Cali.

El esfuerzo y sacrificio de su madre le sirvieron de motivación. "Cuando me gané la final de Sábados Felices y el premio de 100 millones de pesos, lo primero que hice fue comprarle una casita en Jamundí" , contó con orgullo.

Lucumí /Foto: Captura de video

Fiel a su estilo, Lucumí también compartió algunas anécdotas divertidas. Cuando le preguntaron si visitaba su pueblo con frecuencia, respondió jocoso: "Con frecuencia no... más bien con mi esposa".

Publicidad

Entre risas, recordó un episodio en el que una señora se le acercó y le dijo: "¡Ay, yo pensé que usted era feo solo en televisión!". Esta espontaneidad y cercanía con la gente es, sin duda, lo que ha hecho que el humorista cale en el corazón de los colombianos.

Publicidad

Lucumí sigue demostrando que el talento, la perseverancia y el respaldo de la familia son claves para alcanzar los sueños.