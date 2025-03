La vez que Lucumí y Jhovanoty corrieron peligro en la 'selva' tras una presentación

El humor colombiano tiene nombres icónicos que han marcado a generaciones con sus ocurrencias y talento para la comedia. Uno de ellos es Hugo Neimer González, más conocido como Lucumí , quien recientemente compartió detalles de su vida en una entrevista exclusiva para La Kalle en el programa El Klub.

Junto a su colega Jhovanoty, no solo rememoraron sus inicios en la comedia, sino también una de las experiencias más inusuales y tensas que han vivido juntos.

El secuestro que marcó a Lucumí

Durante la entrevista, Lucumí sorprendió al revelar que en el año 2020 fue secuestrado por varias horas debido a una confusión.

"Me confundieron con el hijo de un señor importante en el pueblo y estuve retenido por cerca de cuatro horas", relató el comediante. Con su característico humor, recordó que intentó explicar que no era la persona que buscaban, i ncluso bromeando con la situación: "Yo decía: 'Yo no soy, a mí tampoco me gusta la lenteja'".

Publicidad

El relato tomó por sorpresa a los presentes, quienes nunca imaginaron que detrás de l a sonrisa permanente de Lucumí se escondía una historia tan impactante. Además, el comediante confesó que creció sin la presencia de su padre, quien solo reapareció en su vida cuando él ganó Sábados Felices.

"Mi papá se dejó de mi mamá cuando yo ni siquiera había nacido. Y luego, cuando gané el programa, apareció. Pero bueno, la buena pa'l cucho", dijo.

Publicidad

¿Rivalidad humorística entre Lucumí y Jhovanoty?

Lucumí también recordó su relación con Jhovanoty, con quien ha compartido escenario y también una sana rivalidad en el mundo del humor. " Desde el día que me ganó la final en 2013, lo odiaba", dijo en tono jocoso.

Sin embargo, el destino le daría revancha en 2016, cuando logró derrotarlo en una competencia de comedia. "No le sirvió que llevara asistente ni piano. Le gané con una marimba", recordó entre risas.

Pero más allá de la competencia, ambos han construido una amistad que ha dado pie a incontables anécdot as, algunas de ellas dignas de una película de acción y comedia.

Jhovanoty y Lucumí atrapados en la selva

Entre las historias compartidas en la entrevista, una de las más llamativas fue la de un show en una zona alejada de la Orinoquía, donde ambos terminaron en un embrollo inesperado.

Publicidad

La noche comenzó con normalidad, con una serie de presentaciones en las que Lucumí era el "plato fuerte".

Sin embargo, un problema logístico y la necesidad de Lucumí de viajar rápidamente a otra ciudad para otro compromiso hicieron que Jhovanoty lo presentara fuera del orden establecido.

Publicidad

El desajuste causó la molestia del empresario del event o, quien, según relataron, no estuvo dispuesto a facilitar el transporte para su salida.

"Nos quedamos embalados en una zona complicada, con mucho dinero en efectivo encima y sin forma de salir ", contó Jhovanoty.

Para evitar riesgos, Lucumí incluso tuvo que esconder los billetes en su afro. "Me dijo: 'Métase la plata donde no se la pillen'. Y allá me tienen, enrollando billetes en el pelo", relató el comediante entre carcajadas.

Cuando finalmente lograro n alquilar un carro para salir del lugar, la situación se volvió a complicar. "El conductor resultó ser cercano al empresario del evento y nos llevó de tour por la ciudad, haciendo paradas innecesarias", comentaron.

Publicidad

Al notar que estaban en un ambiente poco seguro, decidieron mantenerse en silenci o para evitar problemas.

A pesar de los momentos tensos, tanto Lucumí como Jhovanoty han aprendido a reírse de estas situaciones, convirtiéndolas en anécdotas que ahora hacen parte de su repertorio humorístico.

Publicidad

Su paso por Sábados Felices y otros escenarios los ha consolidado como referentes del humor colombiano, y su historia es prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, la risa sigue siendo el mejor refugio.