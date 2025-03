Rey Ruiz reveló intimidades acerca del hijo que tiene fuera del matrimonio

El cantante cubano Rey Ruiz, se ha ganado el corazón de los colombianos, no solo por sus canciones de salsa romántica si no también por su presencia como jurado en el programa Yo Me Llamo, que junto a la diva de Colombia, Amparo Grisales y el maestro César Escola han causado controversia y empatía por las decisiones que han tenido que tomar dentro de este programa.

Pero mas allá de su condición profesional, Rey Ruiz tiene un lazo especial con Colombia , pues tiene un hijo colombiano llamado Samuel, quien nació en el 2005, y es fruto de una relación muy controversial y polémica con una mujer caleña llamada Luisa Márquez.

Aunque se ha generado mucha polémica y críticas por tener un hijo fuera del matrimonio, siempre ha estado pendiente de Samuel, aunque lo hayan tildado de irresponsable. “Siempre se me tildó de irresponsable y es todo lo contrario, yo he respondido por él y sigo respondiendo” afirmó el cantante cubano.

¿Por qué se va el hijo de Rey Ruiz de Colombia?

Durante una entrevista Rey Ruiz contó que su hijo quería seguir sus mismos pasos de ser cantante , pero que aunque es muy afinado la voz es muy grave, por eso el cantante decidió que no debía cantar, "lo que pasa es que no le salió la voz, tiene una voz muy grave entonces no" dijo Rey.

Publicidad

También comentó que su hijo ya no vive en Bogotá y que ahora vive en Canadá y aunque está lejos de él y de su país, aun mantienen una buena relación y enfatizó en que la salida de su hijo obedece a su futuro profesional , pues está estudiando contabilidad y se encuentra lejos del mundo del espectáculo.

En esta misma entrevista el cantante cubano Rey Ruiz habló de su relación con sus compañeros de programa, se refirió a Amparo Grisales con quien ha tenido varias discusiones durante el programa, también desmintió que las discusiones que se presentan durante el programa fueran preparadas o como si tuvieran algún tipo de guion.

Publicidad

"Eso sale solo, nos llevamos muy bien, pero cualquier tipo de comentario puede hacer chispa, es llevado con naturalidad y buscamos la manera de solucionarlo en vivo" dijo Rey Ruiz.