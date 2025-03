¡Tensión en Yo Me Llamo! fuerte discusión entre César Escola y Rey Ruiz

El popular program Yo Me Llamo fue escenario de un momento de tensión entre dos de sus jurados más influyentes el salsero Rey Ruiz y el músico y productor César Escola . Durante la reciente emisión del concurso, ambos protagonizaron un intenso debate que dejó en evidencia sus marcadas diferencias en cuanto a la evaluación de los participantes.

El incidente tuvo lugar cuando un concursante interpretó una canción del legendario cantante estadounidense Dean Martin . Mientras Amparo Grisales y César Escola destacaron una notable mejoría en la presentación del imitador, Rey Ruiz expresó su desacuerdo, argumentando que no percibía un progreso significativo.

"Para mí, hay elementos que siguen sin convencerme. No veo la evolución que mencionan" , afirmó Ruiz con seriedad. Estas declaraciones generaron una inmediata reacción de César Escola , quien defendió su punto de vista con firmeza, "Si comparamos esta presentación con la anterior, es evidente que hay una mejoría. No podemos ser tan duros cuando un participante está en proceso de crecimiento".

El tono de la discusión subió de nivel cuando César Escola insistió en que el participante merecía un reconocimiento por su esfuerzo. Por su parte, Rey Ruiz mantuvo su postura crítica y, visiblemente un poco molesto, dijo "Me enoja cuando no ven lo que realmente sucede en el escenario . No se trata solo de mejorar un poco, sino de alcanzar el nivel que buscamos en este concurso".

Aunque Amparo Grisales intentó mediar y calmar los ánimos, la tensión en el set era evidente. El intercambio de opiniones entre Ruiz y Escola dejó claro que ambos tienen criterios muy distintos a la hora de evaluar el talento de los concursantes.

No es la primera vez que los jurados de Yo Me Llamo tienen diferencias de opinión en vivo. Anteriormente, César Escola y Rey Ruiz ya habían protagonizado un desacuerdo cuando evaluaban a una imitadora de la cantante colombian a Greeicy Rendón. En aquella ocasión, César Escola valoró positivamente la autenticidad de la concursante, mientras que Ruiz consideró que su interpretación carecía de fidelidad vocal.

Este tipo de enfrentamientos han sido una constante en el programa, lo que demuestra la diversidad de criterios entre los jueces y la pasión con la que defienden sus puntos de vista. Sin embargo, lejos de afectar el desarrollo del concurso, e stas discusiones enriquecen la dinámica del show y generan mayor expectativa entre los televidentes.

