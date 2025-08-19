Los tres beneficios de echar sal en el inodoro todas las noches; expertos lo recomiendan

Muchas personas, tienen la costumbre de echar sal en el inodoro, esto con el fin de lograr varios beneficios sobre esto; esto en especial en las personas que suelen ser detallistas con el tema del aspecto que tenga el hogar y los olores, ya sea por visitas futuras o solo para cuidar el aspecto de esta.

Puedes leer más: ¿Cuántos huevos es recomendable comer a la semana sin que afectes tu salud?

Sumado a esto, hay creencias sobre la necesidad de evitar bacterias, retirar el sarro y mantener un buen funcionamiento, en especial a la zona de inodoro y sus alrededores, por lo cual uno de los trucos más conocidos es verter sal en el inodoro cada noche, con el fin de mantener sus condiciones óptimas.



Es sabido que este producto, más allá de su uso en la cocina, posee propiedades que lo ubican como aliado poderoso en la limpieza y mantenimiento del hogar, al punto que varios expertos comentan que uno de los beneficios es la reducción de los malos olores, ayuda a prevenir la acumulación de residuos y hasta ahuyentar ciertas plagas.

¿Cuáles son los beneficios de echar sal en el inodoro?

Uno de los principales motivos por los que muchas personas optan por echar sal en el inodoro es su capacidad para neutralizar olores desagradables, esto debido a que cuando el mineral entra en contacto con el agua, libera propiedades desodorizantes, por lo cual es útil para lugares con poca ventilación donde los olores se puedan estancar con facilidad.

Otra propiedad que tiene la sal es las propiedades antibacterianas y desinfectantes que pueden ayudar a mantener el inodoro libre de bacterias y gérmenes que se acumulan a lo largo del día, convirtiéndose en una alternativa para las personas que no les gusta usar químicos en la casa, dado la sal puede actuar durante toda la noche, se potencia su efecto limpiador, desinfectando el área y eliminando residuos de manera efectiva.

Puedes leer: Reconocida actriz de Séptima Puerta preocupa por su salud al confirmar que tiene un tumor

Publicidad

Otra de las ventajas es la reducción del sarro que se encuentra adherido en las superficies, de igual forma, esto durante la noche se puede introducir en el sistema de tuberías y ayuda a descomponer cualquier material que pueda estar causando un bloqueo.

Finalmente, un beneficio de la sal en el inodoro es que ayuda a alejar algunas plagas comunes en el hogar, como las cucarachas y ciertos tipos de insectos que son atraídos por los residuos y la humedad en las cañerías, esto debido a que la sal crea un ambiente hostil para estas plagas, reduciendo su presencia en el baño.

Publicidad

Los diferentes expertos recomiendan usar media taza de la sal gruesa y verterla directamente en el agua del inodoro antes de ir a dormir y evitar tirar de la cadena durante varias horas, esperando actuar hasta la mañana siguiente y después de eso hacer una descarga para eliminar los restos.

Mira también: Beneficios de la sal - La Kalle