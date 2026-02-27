Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
BANCOLOMBIA CIERRA OFICINAS
GUÍA JURADOS DE VOTACIÓN
PASAPORTES COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mamá de Sara Sofía Galván reaparece con fuerte confesión sobre paradero de la menor

Mamá de Sara Sofía Galván reaparece con fuerte confesión sobre paradero de la menor

Carolina Galván, madre de la menor Sara Sofía, intervino en un pódcast para exponer su versión de los hechos. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con la pequeña.

Mamá de Sara Sofía Galván reaparece
Mamá de Sara Sofía Galván reaparece con fuerte confesión sobre paradero de la menor
Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

Están cerca de cumplirse cinco años de la desaparición de Sara Sofía Galván, un caso que generó mucha conmoción debido a lo ocurrio. Por lo cual, su madre, Carolina Galván, entregó nuevas declaraciones desde la cárcel, en las cuales desmintió la versión oficial que durante años situó los restos de la niña en un caño del sur de Bogotá.

Carolina Galván, ofreció una entrevista para el pódcast 'Más Allá del Silencio' y aseguró que el cuerpo de su hija jamás fue arrojado al caño del sector de Kennedy, entre los barrios Tintal y Patio Bonito. Pese a que su expareja, Nilson Díaz, le dijo que la había lanzado allí, sin embargo, comentó que esto había sido una estrategía para distraer la atención.

Puedes leer: Mamá de Sara Sofía Galván reaparece en la cárcel junto a Epa Colombia, ¿cómo si nada?

“Él me dijo: 'la tiré en el caño', pero en el caño nunca estuvo... él la envolvió en algo y la sacó, pero no sabemos ni para dónde la sacó”, confesó la mujer, subrayando que cuando ella regresó a la vivienda, el cuerpo de la pequeña ya no se encontraba en el lugar, manifestando que esta es la razón por las cuáles no fue encontrado el cuerpo de la menor.

Te puede interesar

  1. El cuerpo de la pequeña Sara Sofía Galván jamás fue encontrado. Su mamá y padrastro fueron condenados por su desaparición.
    El cuerpo de la pequeña Sara Sofía Galván jamás fue encontrado. Su mamá y padrastro fueron condenados por su desaparición.
    /Fotos: Captura de pantalla Youtube Más allá del Silencio
    Judiciales

    Crudo testimonio de Nilson Díaz; detalló por pasos cómo se deshizo de Sara Sofía Galván

  2. Sara Sofía Galván
    Versiones que dieron la expareja y mamá de Sara Sofía a la Fiscalía
    /Foto: Captura Twitter @PoliciaBogota
    Judiciales

    Caso Sara Sofía Galván: salen a la luz escabrosos detalles de la desaparición de la niña de dos años

La mamá de Sara Sofía comentó que el 27 de enero de 2021 encontró a su hija sin signos vitales tras regresar de trabajar. Según su testimonio, Nilson Díaz la manipuló afirmando que la menor había muerto de “pena moral”. De igual forma, explicó que el miedo la paralizó, debido a que el papá de su hija ejercía un control violento sobre ella, incluso amenazándola con un arma de fuego.

Por otro lado, Galvan comentó que fue forzada a grabar videos con testimonios falsos para confundir a la justicia, incluyendo la versión de que había entregado a Sara Sofía a personas en un carro rojo. “Lo hizo con la intención de que el peso cayera sobre mí”, y afirmó no conocer el paradero de la menor.

¿Qué más comentó la mamá de Sara Sofía Galván?

Durante la entrevista explicó que pese a que conoció a Nilson Díaz nunca tuvo la intención de comentarle que estaba embarazada y que la hija era de él. Sin embargo, explicó que el sábado 30 de marzo de 2019, comenzó a tener contracciones y terminó naciendo en el Hospital de Kennedy.

Puedes leer: Carolina Galván y Nilson Díaz reciben condena de 42 años de cárcel por desaparición de Sara Sofía

Publicidad

Sin embargo, explicó que su vida tuvo un antes y un después del nacimiento de la menor debido a que según ella no quiso darla en adopción, por las dificultades económicas dejó temporalmente a la niña bajo el cuidado de su hermana, pese a que legalmente seguía siendo responsabilidad de la madre.

Te puede interesar

  1. El cuerpo de la pequeña Sara Sofía Galván jamás fue encontrado. Su mamá y padrastro fueron condenados por su desaparición.
    El cuerpo de la pequeña Sara Sofía Galván jamás fue encontrado. Su mamá y padrastro fueron condenados por su desaparición.
    /Fotos: Captura de pantalla Youtube Más allá del Silencio
    Judiciales

    Crudo testimonio de Nilson Díaz; detalló por pasos cómo se deshizo de Sara Sofía Galván

  2. Nilson, Carolina y sara sofía Galván
    Otra vez dejaron libres al padrastro y mamá de Sara Sofía Galván
    /Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
    Noticias

    Caso Sara Sofía Galván: Fiscalía saca ‘carta’ contra la mamá de la niña desaparecida

Publicidad

Luego, comentó que inició una relación con Nilson Díaz, según su testimonio comenzó a ejercer control sobre su vida, al punto que le limitó el contacto con su hija y obligándola a trabajar para entregarle dinero, al punto que llegó según ella se tuvo que acostar con otros hombres por plata.

Así mismo, explicó que en 2021 tuvo más cercanía con la menor, pero, de hay comenzó más episodios de violencia. “La primera vez que la dejé bajo el cuidado del tipo, la niña apareció con un ojo morado y él dijo que se había caído”, añadió.

Mientras la "Ley Sara Sofía" busca prevenir futuros casos de desaparición, el paradero de sus restos sigue siendo una herida abierta para el país. Carolina Galván concluyó su intervención reiterando que ella no le hizo daño a su hija y que el único que conoce el destino final del cuerpo es Nilson Díaz.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Sara Sofía Galván

Muerte de mujer