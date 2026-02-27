Mamá de Sara Sofía Galván reaparece con fuerte confesión sobre paradero de la menor

Están cerca de cumplirse cinco años de la desaparición de Sara Sofía Galván, un caso que generó mucha conmoción debido a lo ocurrio. Por lo cual, su madre, Carolina Galván, entregó nuevas declaraciones desde la cárcel, en las cuales desmintió la versión oficial que durante años situó los restos de la niña en un caño del sur de Bogotá.

Carolina Galván, ofreció una entrevista para el pódcast 'Más Allá del Silencio' y aseguró que el cuerpo de su hija jamás fue arrojado al caño del sector de Kennedy, entre los barrios Tintal y Patio Bonito. Pese a que su expareja, Nilson Díaz, le dijo que la había lanzado allí, sin embargo, comentó que esto había sido una estrategía para distraer la atención.

“Él me dijo: 'la tiré en el caño', pero en el caño nunca estuvo... él la envolvió en algo y la sacó, pero no sabemos ni para dónde la sacó”, confesó la mujer, subrayando que cuando ella regresó a la vivienda, el cuerpo de la pequeña ya no se encontraba en el lugar, manifestando que esta es la razón por las cuáles no fue encontrado el cuerpo de la menor.



La mamá de Sara Sofía comentó que el 27 de enero de 2021 encontró a su hija sin signos vitales tras regresar de trabajar. Según su testimonio, Nilson Díaz la manipuló afirmando que la menor había muerto de “pena moral”. De igual forma, explicó que el miedo la paralizó, debido a que el papá de su hija ejercía un control violento sobre ella, incluso amenazándola con un arma de fuego.

Por otro lado, Galvan comentó que fue forzada a grabar videos con testimonios falsos para confundir a la justicia, incluyendo la versión de que había entregado a Sara Sofía a personas en un carro rojo. “Lo hizo con la intención de que el peso cayera sobre mí”, y afirmó no conocer el paradero de la menor.



¿Qué más comentó la mamá de Sara Sofía Galván?

Durante la entrevista explicó que pese a que conoció a Nilson Díaz nunca tuvo la intención de comentarle que estaba embarazada y que la hija era de él. Sin embargo, explicó que el sábado 30 de marzo de 2019, comenzó a tener contracciones y terminó naciendo en el Hospital de Kennedy.

Sin embargo, explicó que su vida tuvo un antes y un después del nacimiento de la menor debido a que según ella no quiso darla en adopción, por las dificultades económicas dejó temporalmente a la niña bajo el cuidado de su hermana, pese a que legalmente seguía siendo responsabilidad de la madre.

Luego, comentó que inició una relación con Nilson Díaz, según su testimonio comenzó a ejercer control sobre su vida, al punto que le limitó el contacto con su hija y obligándola a trabajar para entregarle dinero, al punto que llegó según ella se tuvo que acostar con otros hombres por plata.

Así mismo, explicó que en 2021 tuvo más cercanía con la menor, pero, de hay comenzó más episodios de violencia. “La primera vez que la dejé bajo el cuidado del tipo, la niña apareció con un ojo morado y él dijo que se había caído”, añadió.

Mientras la "Ley Sara Sofía" busca prevenir futuros casos de desaparición, el paradero de sus restos sigue siendo una herida abierta para el país. Carolina Galván concluyó su intervención reiterando que ella no le hizo daño a su hija y que el único que conoce el destino final del cuerpo es Nilson Díaz.