Giro en el caso de exparticipante de La Voz Kids que perdió la vida en accidente de tránsito

El conductor señalado de atropellar y quitarle la vida a la joven artista Nicole Valeria Vargas Gómez, recordada por su participación en ‘La Voz Kids’ en la edición de 2019, y de su compañero William Andrés Paipa, tomó la decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades.

Después de varios días de búsqueda y una creciente presión social, el hombre acudió en la tarde del pasado jueves a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, llegando junto de su abogado, por lo cual, quedó en disposición de la justicia para responder por el trágico siniestro vial que cobró la vida de dos personas.

Por otro lado, se conoció que la entrega del implicado se produjo apenas unas horas después de que el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, anunciara medidas contundentes para dar con su paradero, al punto que se estaba pidiendo una recompensa de 10 millones de pesos, cifra que fue elevada a 20 millones.

Cabe destacar que desde el momento del accidente la Policía de Tránsito y Transporte desplegó la revisión de cámaras de seguridad además de la recopilación de testimonios de personas que transitaban por la zona, sumado a esto la presión de la familia Nicole Valeria Vargas ayudaron a que este caso siguiera avanzando.

Publicidad

¿Cómo fue el accidente que le quitó la vida a la exparticipante de La Voz Kids?

El siniestro ocurrió en la vía que conecta a Armenia con Circasia, específicamente en el sector conocido como El Solar. Según los reportes oficiales, Nicole Valeria (de 19 años) y William Andrés Paipa (de 43 años) se encontraban trabajando esa noche. La exparticipante de La Voz Kids se desempeñaba como impulsora de una marca de licores en la fonda La Floresta.

Puedes leer: Actor fue hallado sin vida después de una cita con un hombre; lo conoció por una app

Publicidad

Por lo cual, al finalizar su jornada laboral, ambos intentaban cruzar la vía para abordar su vehículo cuando fueron embestidos por el automotor. Este terminó abandonando el lugar de los hechos, situación que fue rechazada por las familias de las víctimas. Debido a las lesiones de las víctimas ambos fallecieron esa misma noche debido a sus lesiones.

Nicole Valeria Vargas Gómez no solo era reconocida por su talento vocal en la edición 2019 de ‘La Voz Kids’, destacando por su carisma y fuerza interpretativa. Además de su sueño de consolidar una carrera artística, era estudiante universitaria, practicaba voleibol y era hermana de la actual Señorita Circasia.

Horas antes del accidente, Nicole había publicado un video en sus redes sociales donde se le veía feliz, cantando y disfrutando de su trabajo, situación que generó mucha tristeza a sus seguidores.