VIDEO: ¿QUÉ PASA CON BANCOLOMBIA?
CANCIÓN DE J BALVIN Y RYAN CASTRO
GRANIZADA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Actor fue hallado sin vida después de una cita con un hombre; lo conoció por una app

Actor fue hallado sin vida después de una cita con un hombre; lo conoció por una app

El actor había acordado encontrarse con el hombre; posteriormente, este fue condenado a varios años de prisión por los hechos.

Michael Barron perdió la vida
Actor fue hallado sin vida después de una cita con un hombre; lo conoció por una app
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

La conmoción ha sacudido al mundo del entretenimiento en el Reino Unido tras revelarse detalles del fallecimiento de Michael Barron, de 38 años, conocido por su participación en exitosas series como 'Hollyoaks' y 'Emmerdale', esto después de que el actor había acordado tener un encuentro privado con un hombre días previos.

Los hechos se remontan al 26 de enero de 2025. Según los informes judiciales, Barron y Josh Baxter, de 28 años, se conectaron mediante la aplicación de citas de Grindr. Tras intercambiar mensajes de alto tono en los que hablaban de sus límites y preferencias, acordaron reunirse en el apartamento de Baxter en Manchester.

Puedes leer: Fallece influencer que se realizó múltiples cirugías para parecerse a Kim Kardashian

Por lo cual, durante el juicio, se reveló que Michael Barron había manifestado que no deseaba utilizar una "palabra de seguridad", durante su encuentro. Ante esto, las autoridades detallaron que el actor fue inmovilizado de muñecas y tobillos, colocado boca abajo y sometido a un estrangulamiento tan severo que le provocó la fractura de un hueso y un cartílago del cuello.

De igual forma, las autoridades quedaron sorprendidas por el comportamiento del joven de 28 años durante los últimos minutos del actor. Mientras el actor permanecía atado e inconsciente, Baxter continuó utilizando su teléfono para interactuar con otros usuarios en Grindr e incluso pidió comida a domicilio.

Michael Barron actor que perdió la vida
Michael Barron actor que perdió la vida
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué detalles se conocieron del fallecimiento de Michael Barron?

A pesar de notar que el rostro de Michael Barron estaba morado, Baxter asumió que los sonidos que emitía eran ronquidos y no buscó ayuda inmediata. Sin embargo, se conoció que el joven realizó búsquedas en Google como: "cara morada al dormir", "cómo saber si alguien está vivo" y "¿es ilegal estar con alguien mientras duerme incluso si tienes su consentimiento?".

Puedes leer: Fallece bebé de dos añitos que recibió corazón "quemado"; el hospital se pronunció

Sin embargo, solo cuando regresó de recoger su comida y vio que el actor ya no respiraba, decidió contactar a los servicios médicos, quienes no pudieron reanimarlo tras el paro cardíaco sufrido por la falta de oxígeno.

Por lo cual, la jueza Tina Landale fue contundente al dictar sentencia. Aunque Baxter alegó que todo fue consensuado y sin intención de causar daño, la magistrada determinó que el acusado era plenamente consciente de los peligros de la asfixia y decidió ignorar las señales de alerta.

Ante esta situación fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de estrangulamiento o asfixia intencional e infligir lesiones corporales graves.

Mira también: Reconocido actor de K-Drama perdió la vida a sus 39 años; su última publicación se volvió viral

