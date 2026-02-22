Fallece bebé de dos añitos que recibió corazón "quemado"; el hospital se pronunció

Las redes sociales amanecieron con mensajes de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Doménico, el niño que se había vuelto viral por su compleja historia médica que comprometía su corazón.

Su nombre fue tendencia en distintas plataformas luego de que se supiera que había recibido un trasplante de corazón que no se encontraba en condiciones óptimas, situación que generó debate, solidaridad y miles de mensajes de apoyo a su familia.

En Italia, desde hace varias semanas, Doménico era seguido por usuarios de todo el mundo debido a su delicado estado de salud.

El menor, de dos años y medio, había sido sometido a un trasplante cardiaco que despertó atención internacional porque el órgano que recibió no estaba en estables condiciones.

A partir de ese momento, su caso se convirtió en tema de conversación constante en redes sociales, donde muchas personas compartían actualizaciones y expresaban su esperanza por su recuperación.

La noticia de su fallecimiento se confirmó en las últimas horas de este 21 de febrero, según lo reportaron medios internacionales. De acuerdo con la información conocida, el hospital donde permanecía el niño emitió un informe oficial sobre lo ocurrido, dato que fue revelado por el abogado de la madre del menor.

Doménico no resistió y cayó en coma

Uno de los primeros portales en confirmar la información fue el medio internacional ABC, que detalló que Doménico presentó un empeoramiento repentino e irreversible en su estado de salud.

Según lo publicado, el menor sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la madrugada, de la que no fue posible recuperarlo. El medio también indicó que su cuadro clínico se había agravado previamente por una hemorragia cerebral que le provocó importantes daños.

Además, se informó que Doménico no volvió a despertar del coma farmacológico en el que se encontraba. Estos datos fueron incluidos en el comunicado que circuló en diferentes plataformas informativas y que terminó por confirmar la noticia que muchos usuarios temían recibir.

Tras conocerse el fallecimiento, miles de internautas comenzaron a dejar mensajes en redes sociales recordando al pequeño y enviando palabras de apoyo a su familia. En plataformas como X, Instagram y Facebook, su nombre se volvió tendencia acompañado de fotografías, frases de despedida y publicaciones que resaltaban la fortaleza con la que enfrentó su proceso médico.

Muchos usuarios destacaron que su historia había servido para visibilizar situaciones complejas relacionadas con los trasplantes y la atención médica en menores. Otros simplemente compartieron mensajes de solidaridad con sus padres, reconociendo el difícil camino que atravesaron durante las semanas en que Doménico permaneció hospitalizado.