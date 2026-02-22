Llegó el día del matrimonio de Jhonny Rivera: lugar, capilla, invitados, artistas y más

El matrimonio de Jhonny Rivera se convirtió en uno de los temas más buscados por sus seguidores. La relación del intérprete de música popular con Jenny López sigue generando conversación, sobre todo después de la propuesta que hizo en pleno concierto y que dejó a miles de personas pendientes de cada nuevo detalle sobre la ceremonia.

La historia de amor de la pareja se hizo pública el 6 de agosto de 2023 en el programa La Red. Desde entonces, han estado en el centro del entretenimiento nacional, no solo por su romance, sino por la diferencia de edad entre ambos.

El momento que marcó un antes y un después fue la propuesta en el Movistar Arena de Bogotá. Ante cerca de 14.000 personas, Jhonny se arrodilló y le pidió a Jenny que fuera su esposa. El escenario se transformó en una escena que muchos describieron como uno de los episodios más románticos de su carrera artística. Desde ese día, las búsquedas sobre su boda no han parado.

Matrimonio de Jhonny Rivera /Foto: redes sociales

Llegó el día de la boda de Jhonny Rivera

Este 22 de febrero, el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López se celebrará en la capilla de Arabia, Risaralda, el pueblo natal del artista. La ceremonia religiosa contará con una decoración basada en arreglos florales y un tapete central que marcará el ingreso de los novios al altar.

La madre del cantante será quien lo entregue, mientras que el padre de Jenny acompañará a la novia. Aunque al inicio se pensó en algo muy íntimo, la lista de asistentes creció y el evento reunirá cerca de 350 invitados, entre familiares, amigos cercanos y figuras del medio musical.

Luego de la ceremonia, la celebración continuará en otro punto del mismo municipio con una fiesta que tendrá música en vivo. Los propios novios participarán cantando, acompañados por Andy, la orquesta Las Estrellas y el DJ Alex Sensation.

La decoración del lugar será sencilla y natural, con predominio del color verde y flores. Tras el evento, la pareja iniciará su luna de miel, que estaría relacionada con una gira por Europa, combinando compromisos profesionales con su primer viaje juntos después de la boda.