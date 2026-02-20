Así se ve la casa de Mauricio Leal cuatro años después: estado actual y valor

Han pasado cuatro años y varios meses desde que la vivienda de Mauricio Leal quedó bajo custodia de las autoridades, y por primera vez se conocieron imágenes recientes del interior de la casa ubicada en un exclusivo conjunto residencial de La Calera.

El lugar, que en su momento fue símbolo de éxito y estabilidad, hoy muestra un panorama muy distinto: espacios vacíos, paredes con señales de abandono y zonas que evidencian el paso del tiempo sin mantenimiento.

Puedes leer: Nuevas pistas: Descubren video y libreta con mensajes extraños en la casa de Mauricio Leal



Los bienes del estilista y de su madre permanecen congelados dentro de un proceso de extinción de dominio. Esto significa que ni familiares ni terceros pueden hacer uso de la propiedad mientras se define su situación legal. La medida se extiende a vehículos, dinero y otros activos que quedaron bajo control del Estado, a la espera de una decisión definitiva.

En un reciente programa televisivo se revelaron tomas exclusivas del interior de la vivienda. Allí se aprecia que varios muebles ya no están, algunos espacios lucen descuidados y la cocina, que antes era una de las zonas más modernas, muestra señales claras de deterioro.

No se trata de una casa en ruinas, pero sí de una propiedad que perdió su brillo inicial por la falta de ocupación.

Detalles sobre la muerte de Mauricio Leal /Fotos: tomadas Expediente Final

Publicidad

¿Cuánto vale la casa de Mauricio Leal?

La casa está ubicada en una zona privilegiada, rodeada de naturaleza y con amplios ventanales. Según los registros oficiales, tiene una extensión de 1.165,2 metros cuadrados, distribuidos en varias áreas sociales, habitaciones y zonas verdes. Durante años fue el hogar del estilista y su familia, y también un punto de encuentro para figuras del entretenimiento que visitaban el lugar.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es su valor económico. De acuerdo con avalúos realizados por la Sociedad de Activos Especiales, la propiedad tiene un precio oficial de 1.370 millones de pesos.

Publicidad

En su momento, incluso se conoció que el inmueble fue ofrecido en arriendo por un canon cercano a los 9 millones de pesos mensuales, más el costo de administración, lo que reflejaba su nivel de exclusividad.

Puedes leer: Salen a la luz elementos inéditos de la muerte de Mauricio Leal; frases frías y un video

Sin embargo, pese a su alto valor, la casa sigue desocupada. El proceso legal impide que sea habitada o utilizada con fines comerciales mientras no haya una resolución definitiva. Esto explica por qué hoy luce tan diferente a como se mostraba en redes sociales y reportajes cuando el estilista estaba con vida.

Las imágenes actuales generan impacto porque contrastan con el recuerdo de una mansión llena de actividad, decoraciones modernas y espacios pensados para el confort. Hoy, la escena es más sobria: habitaciones vacías, pasillos silenciosos y un ambiente que deja ver que el tiempo no pasa en vano cuando un inmueble permanece cerrado.