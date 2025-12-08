Nuevas pistas: Descubren video y libreta con mensajes extraños en la casa de Mauricio Leal

El caso del fallecimiento de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, vuelve a tomar fuerza con la revelación de nuevos elementos que no habían sido considerados en la investigación inicial.

Cuatro años después del doble asesinato que estremeció al país, surgen detalles desconocidos que reabren preguntas y alimentan el misterio. Una libreta con frases confusas, un video inédito y el testimonio de un hermano que habla desde prisión son ahora parte de este renovado rompecabezas.

Una libreta desconocida reabre el expediente Mauricio Leal

La aparición de una libreta en una de las propiedades de Mauricio Leal se ha convertido en uno de los elementos más llamativos del reciente capítulo del caso.

El cuaderno, hallado tras un allanamiento de la Fiscalía y revelado por el programa Expediente Final, contiene mensajes inquietantes cuya autoría no ha podido determinarse.

Las frases, cargadas de un tono frío y casi literario, han despertado interpretaciones diversas: “Todo fue una farsa”, “Te llevo en el pensamiento más no en el corazón”, “Ahí viene la soledad”.

Para expertos consultados, como el criminólogo forense Belisario Valbuena, el contenido evidencia resentimiento, distanciamiento emocional y un lenguaje más cerebral que afectivo. Sin embargo, aún no está claro si estas líneas podrían haber sido escritas por Mauricio o por su hermano Jhonier, hoy condenado por el doble homicidio.

Además, en la libreta figura un número telefónico que no parece estar activo, lo que aumenta el halo de misterio sobre su origen y propósito.



Nuevos testimonios y un video que nunca salió a la luz

Otro de los elementos que han salido a la luz es el testimonio de Carlos Andrés García, hermano menor de Mauricio, actualmente recluido en la cárcel de Jamundí por un caso distinto. Desde prisión, aseguró que Jhonier habría actuado movido por intereses económicos y sostuvo que no actuó solo.

Carlos Andrés también reveló la existencia de un video grabado desde el celular de Mauricio Leal, el cual —según afirma— no fue presentado en las audiencias pese a su impacto probatorio. En la grabación se vería al estilista en un estado emocional alterado, mostrando heridas en su cuerpo y pronunciando la frase “Yo me acabo de enterrar los cuchillos”, mientras el cuerpo de su madre yacía a su lado.

La defensa sostiene que el video habría sido manipulado y que su omisión en el juicio pudo haber influido en el desarrollo de la condena contra Jhonier, quien cumple más de 55 años de prisión.



Un caso que sigue generando preguntas sin respuesta

La combinación de estos nuevos elementos, libreta, video y testimonio, amplifica la discusión sobre un caso que el país creía cerrado. Mientras la defensa de Jhonier continúa buscando modificar la sentencia, el testimonio de Carlos Andrés apunta a posibles omisiones en la investigación inicial y a una complejidad aún no resuelta.

A cuatro años del crimen, la historia de Mauricio Leal sigue revelando capítulos desconocidos que mantienen vivo el debate público y el interés nacional. El expediente, al parecer, está lejos de cerrarse definitivamente.