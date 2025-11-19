Bienes de Mauricio Leal aún no han sido repartidos; la verdad detrás de lío judicial

El proceso alrededor de los bienes del estilista Mauricio Leal continúa generando atención debido al prolongado estancamiento en la definición de su destino.

Desde su fallecimiento, sus propiedades, empresas y recursos asociados a su patrimonio quedaron bajo administración estatal mientras avanzan investigaciones judiciales que impiden cualquier repartición, incluso entre posibles herederos. El caso sigue abierto y no existe, por ahora, una fecha estimada para su resolución.

¿Qué pasó con los bienes de Mauricio Leal?

La Sociedad de Activos Especiales SAE confirmó que una parte importante de los bienes de Leal permanece bajo medida de extinción de dominio.



Entre ellos se encuentra una casa en La Calera con un área de más de mil metros cuadrados, un apartamento de alto valor comercial, varios vehículos de gama alta y los nombres de dos empresas: Mauricio Leal Music S.A.S. y Mauricio Leal Peluquerías S.A.S.



Todos estos activos están sometidos a verificación sobre su origen y condiciones de adquisición, como parte del proceso judicial que se abrió tras su deceso.

La razón principal por la que los bienes no fueron repartidos radica en las investigaciones por presunto lavado de activos. La Fiscalía tomó control del patrimonio aplicando medidas cautelares que congelan su uso y administración, lo que significa que ningún interesado puede disponer de ellos.

Solo hasta que exista una decisión definitiva sobre si los bienes tienen o no relación con actividades ilícitas, se podrá determinar si pasan al Estado o si se entregan a quienes tengan derecho legal para reclamarlos.

La situación se complica más debido al proceso judicial contra Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal, condenado por quitarle la vida al estilista y a su madre. La figura de indignidad sucesoral impediría que Jhonier reciba cualquier beneficio económico derivado de la herencia, lo que se abre a discusiones y tensiones adicionales.

A pesar de esto, se conocen versiones sobre su posible interés en influir en aspectos relacionados con el patrimonio, hecho que se encuentra bajo revisión por las autoridades.

¿Qué pasó con los restos de Mauricio Leal y su madre?

Otro punto que generó preocupación es la situación de los cuerpos de Mauricio Leal y su madre, que podrían ser removidos del cementerio en el que reposan debido a falta de pago de la renovación del lote.

La familia manifestó que no tiene acceso a los recursos necesarios para asumir esos costos, ya que todas las cuentas y bienes que pertenecieron al estilista están congelados por la medida judicial. Este aspecto, aunque administrativo, se convierte en un problema urgente que no se resuelve.

En este momento, el panorama sigue siendo incierto. La SAE continúa administrando los bienes mientras la justicia concluye el proceso de extinción de dominio.

Hasta entonces, ninguna propiedad podrá ser entregada, vendida o utilizada. Todo depende del fallo que determine si el origen de los bienes es legítimo o si, por el contrario, deben pasar de forma definitiva al Estado.

