VIDEO: así luce la tumba de Mauricio Leal; podrían desenterrarlo antes de acabar el año

Han pasado casi cuatro años desde el asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, pero el caso sigue dando de qué hablar. Esta vez, no por la investigación judicial, sino por una situación que afecta directamente al lugar donde descansan sus restos.

El estilista y su madre fueron sepultados en noviembre de 2021 en un lote arrendado dentro de un cementerio privado, con un contrato de cuatro años que vence el 26 de noviembre de 2025. Según contó la abogada Érika Sanguinetti, apoderada de Carlos Andrés García Hernández, hermano de Leal, si el lote no se compra antes de esa fecha, los restos podrían quedar sin un espacio definitivo.

“No hemos tenido razón en estos momentos de la SAE porque entendemos que, aunque los bienes estén confiscados, es un gasto que hace parte de la administración que ellos están ejerciendo. Técnicamente, estarían en el deber de pagar esos gastos”, explicó Sanguinetti en declaraciones al programa La Red.



¿Quiénes pueden ayudar a Mauricio Leal?

El caso tomó un giro más incómodo cuando la abogada reveló que buscó apoyo entre personas cercanas al fallecido estilista para intentar resolver la situación, pero no encontró buena respuesta.

“En días anteriores toqué la puerta telefónicamente a una amiga que hace parte del mundo artístico y que se proclamó siempre muy amiga de Mauricio. No fue buen recibo. Realmente no le pedí dinero, solo le conté lo que estaba pasando y le pedí ayuda para difundir el tema”, relató.

Sanguinetti lamentó la falta de solidaridad de figuras públicas que en su momento mostraron afecto hacia Leal, pero que hoy parecen ausentes ante este problema.

“Brilló por su ausencia. Entonces yo digo, ¿dónde están los amigos de Mauricio? ¿Dónde están esas personas que cuando Mauricio falleció salieron a decir esto o lo otro? ¿Dónde está ese apoyo?”, cuestionó.

Mauricio Leal fue un reconocido estilista de celebridades y amigo cercano de figuras como Shaira, Andrea Serna, Lina Tejeiro y Fanny Lu, entre otras, quienes en su momento lo despidieron con mensajes de cariño y admiración. Sin embargo, la situación actual deja ver que su legado enfrenta un abandono que preocupa a quienes aún buscan preservar su memoria.

