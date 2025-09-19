Destapan nuevo caso Mauricio Leal: capturan a funcionario en Cali por muerte de su hermano

Las autoridades en Cali confirmaron la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, como sospechoso de la muerte de su propio hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano.

La captura del funcionario en Cali despierta la atención nacional por los hechos que se le inculpan y porque además recuerda el sonado caso del estilista de las reinas Mauricio Leal, quien perdió la vida a manos de su propio hermano, Jhonier Leal, en medio de un presunto hecho de celos y envidias.

Sobre este reciente caso las autoridades informaron que la captura de Juan Carlos Uribe se dio en la tarde del jueves 18 de septiembre luego de hacerse efectiva una orden de la Fiscalía que lo relaciona como sospechoso de la desaparición y posterior fallecimiento de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, en extraños hechos ocurridos durante el primer semestre de este 2025.



La investigación detalla que Jorge Hernando, de 74 años, desapareció extrañamente el 6 de abril de este año luego de salir de su casa ubicada en el barrio Santa Mónica, norte de Cali. Desde entonces comenzó una búsqueda que terminó 11 días después cuando el reconocido empresario fue encontrado sin vida y con signos de violencia.

Pues los detalles del levantamiento indican que el cuerpo de Jorge Hernando estaba por partes y calcinado, en una zona boscosa cerca del corregimiento de Navarro, zona rural de Cali.

Lo más indignante del caso es que el día del hallazgo Juan Carlos Uribe confirmó la noticia a través de sus redes sociales anunciando que su hermano había sido encontrado sin vida.

“Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien a partido de este mundo”, fue el escueto mensaje que dejó en X.

En otro trino escribió: “Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad”.

En cuanto a los detalles de la captura se dice que el sospechoso fue detenido mientras se encontraba en horario laboral y dentro de su oficina en la Biblioteca Departamental. Sobre este hombre se conoce que es un reconocido relacionista público, que ha ejercido en cargos públicos como jefe de protocolo en la Alcaldía de Cali y en otras entidades públicas.

El sospechosos será presentado ante un juez de garantías y deberá demostrar su inocencia por los cargos que la Fiscalía le impute en audiencia.