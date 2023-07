Conductor de Mauricio Leal destapa detalles inéditos del crimen; un grito y una frase sospechosa

Continúa avanzando el caso judicial por la muerte del estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández , quienes fueron encontrados sin vida dentro del apartamento del peluquero en la mañana de 21 de noviembre de 2021.

Y aunque en principio todo apuntaba a que se trataba de un suicidio, algunas piezas no terminaban de cuadrar para los investigadores y la familia del estilista, quienes días después se toparon con un doloroso giro en el caso: su propio herman o Jhonier Leal fue presuntamente quien asesinó a 'Mao' y a su propia madre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

La investigación arrojó que durante la noche y madrugada del 20 y 21 de noviembre Jhonier reaccionó en contra de sus familiares a quienes atacó con arma blanca hasta quitarles la vida a puñaladas; posteriormente se habría dedicado a limpiar la escena y tratar de borrar alguna huella que lo incriminara.

Publicidad

En su afán por, supuestamente, recrear una escena de suicidio, Jhonier es acusado de haber ubicado los dos cuerpos sin vida en la habitación de Mauricio donde horas después fue encontrada una aterradora escena de sangre, además de una carta en la que supuestamente el estilista dejaba todos sus bienes y negocios a manos de Jhonier.

Los investigadores que asumieron este caso determinaron en pocos días que Jhonier es el responsable de la muerte de su hermano y su mamá por lo que, tras presentar varias pruebas que lo incriminan, el hombre fue capturado y recluido en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

Ahora, cuando se desarrolla el juicio, fue llamado a declarar el señor José Jair Ruiz, quien era el conductor de confianza del estilista reconocido como el 'niño genio de la peluquería colombiana'. Pues él fue uno de los primeros en encontrar la desgarradora escena del cadáver de su jefe en la habitación.

Publicidad

Conductor de Mauricio Leal da dolosos detalles del crimen

La declaración de José Jair se dio el 27 de julio en medio de una diligencia judicial en la que el conductor relató minuto a minuto lo ocurrido en la mañana de los hechos y cómo fue que terminó encontrando los cuerpos de Mauricio y la señora Marleny; pues cuenta que, extrañamente, hacia las 6:00 a.m de ese 21 de noviembre recibió un mensaje desde el celular de Mauricio en el que le decía que no fuera a recogerlo ya que no iría a trabajar.

Este mensaje fue un poco extraño, asegura Jair Ruiz ya que conocía a su jefe y sabía que no era normal que decidiera no asistir a su peluquería a la que desde tempranas horas llegan importantes clientes. Sin embargo, el hombre hizo caso a la orden y no fue por Mauricio.

Pero, según su relato, luego de unos minutos Jhonier llegó a la peluquería y comenzó a insistirle que fueran a la casa en La Calera, mostrando una supuesta preocupación de que su hermano no contestara el teléfono. El hombre accedió y se dirigió hasta la casa donde se topó con un silencio extraño; pues asegura que Mauricio siempre tenía puesta música.

Publicidad

Después de buscar por toda la casa llegaron hasta la habitación del estilista la cual estaba cerrada con llave por lo que tuvo que ingresar por una habitación para descubrir la escena de sangre del peluquero y la mamá apuñalados de muerte.

En su conmovedor relato el conductor recordó que Mauricio tenía aún enterrado un cuchillo en el estómago.

Inmediatamente ingresó Jhonier a la habitación quinen, según el testimonio, antes de revisar cualquier situación lanzó un grito señalando a su hermano de ser el responsable de las muertes: " “Mao, ¿qué hiciste?”, fue lo que expresó Jhonier en una reacción bastante tranquila, según describió Jair Ruiz.

Publicidad

El conductor fue enfático en decir que todo el tiempo notó tranquilo a Jhonier y actuando “normal, como si no pasara nada, nunca expresó un sentimiento de dolor”.

Además, en la misma declaración José Jair Ruiz arrojó un dato que posiblemente sea tenido en cuenta por los investigadores del caso para establecer las razones que habría tenido Jhonier para acabar con la vida de sus familiares.

Y es que dice que, en medio del dolor por la tragedia del estilista de las reinas, escuchó una conversación que Jhonier tuvo con su esposa e hijos y en la que con tranquilidad expresó: “Tras todo lo malo, dos cosas buenas, que yo soy el único heredero y soy el que va a manejar todo”.

La versión del conductor se extendió durante varias horas y ahora las autoridades analizarán la declaración para determinar su veracidad y qué tanto puede continuar involucrando a Jhonier Leal como presunto asesino de Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.